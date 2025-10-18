Российские войска захватили село Плещеевка в Донецкой области, что к югу от Константиновки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При этом Украина этого не подтверждает. На картах DeepState село находится под контролем Вооруженных сил Украины.

DeepState сообщает о других продвижениях россиян.

По предоставленным данным, российская армия продвинулась у Торского на севере Донецкой области, под Новоивановкой в Запорожской области и в Покровске.

О тяжелой ситуации в Покровске мы писали в отдельном материале.

Недавно мы также писали, что российские войска захватили три села на Донбасса - Перестройку, Комар и Мирное. В том же районе они продвинулись под Воскресенкой.

Война в Украине идет 1333-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 18 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште, о ситуации с "Томагавками", боях в Покровске и других важных событиях.

