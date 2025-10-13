Российские войска захватили Терновое на юго-востоке Днепропетровщины и продвинулись под Лиманом. Карта
Армия РФ захватила населенный пункт Терновое на юго-востоке Днепропетровской области.
Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.
Кроме того, заявляется о продвижении россиян в районе Шандриголово севернее Лимана Донецкой области.
Также паблик пишет, что уточнил линию фронта в селе Малые Щербаки в Запорожской области, об освобождении которого вчера заявило одно из подразделений ВСУ.
В то же время на карте Deep State село сейчас не обозначено как освобожденное - большая его часть находится в серой зоне.
Напомним, накануне Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. В частности, зафиксировано продвижение россиян в Малиновке под Запорожьем.
