Армия РФ захватила населенный пункт Терновое на юго-востоке Днепропетровской области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Кроме того, заявляется о продвижении россиян в районе Шандриголово севернее Лимана Донецкой области.

Также паблик пишет, что уточнил линию фронта в селе Малые Щербаки в Запорожской области, об освобождении которого вчера заявило одно из подразделений ВСУ.

В то же время на карте Deep State село сейчас не обозначено как освобожденное - большая его часть находится в серой зоне.

Напомним, накануне Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. В частности, зафиксировано продвижение россиян в Малиновке под Запорожьем.

Война в Украине идет 1328-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 13 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.