Войска РФ продвинулись в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает украинский военный паблик DeepState.

Как отмечается, в Запорожской области Россия продвинулась в Малиновке.

В Харьковской области продвижение РФ зафиксировано в районе Песчаного.

Также отмечено продвижение российских войск в Торском на лиманском направлении в Донецкой области.

Кроме того, серьезно увеличилась "серая зона" в Купянске. Вне серой зоны под контролем ВСУ, судя по карте, только южные окраины города.

Ранее мы сообщали, что армия РФ продвинулась в Полтавке Запорожской области, а также в Донецкой области в районах Никоноровки и Котлиного.

Война в Украине идет 1327-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

