Российским войскам удалось захватить сразу три населенных пункта на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Deep State.

Как выяснилось, продвижение зафиксировано в Ольговском, Березовом и Калиновском, а также на двух участках.

"Враг оккупировал Ольговское (Запорожская область), Березовое и Калиновское (оба – Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская область) и Вороного (Днепропетровская область)", — говорится в сообщении.

Ранее мы передавали, что ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили россиян вблизи Никаноровки и Золотого Колодца в выступе восточнее Доброполья.

Война в Украине идет 1317-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 2 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 1 октября российские войска продвинулись на двух участках в Днепропетровской области, а также южнее, в Запорожской. Накануне армия РФ закрепилась на подступах к Северску Донецкой области. Кроме того, военные сообщили о тяжелой для ВСУ ситуации на Купянском направлении в Харьковской области.

