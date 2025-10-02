В четверг, 2 октября, в Украине идет 1317-й день войны с Россией.

23:13 Турция продолжит закупки у России природного газа, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей.

Об этом заявил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Ранее Трамп заявил, что Турция готова отказаться от российской нефти.

23:05 Идея отправить в Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться нереализуемой, поскольку имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и других целей, сообщил Reuters источник в Вашингтоне и три других источника.

Американский чиновник сообщил Reuters, что нет дефицита ракет Tomahawk, которые часто применяется американскими военными для ударов по наземным целям. Но при этом он дал понять, что Киеву могут быть поставлены другие варианты с меньшей дальностью действия.

Собеседник агентства уточнил, что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупать другие дальнобойные системы вооружений и передавать их Украине, однако поставки именно ракет Tomahawk маловероятны.

Ракета «Томагавк», которая производится с середины 1980-х годов, в последние годы выпускалась в объемах от 55 до 90 ракет в год. В 2026 году США планируют закупить 57 ракет. Средняя цена ракеты – 1,3 млн долларов за штуку.

Путин сегодня прокомментировал возможную передачу американских ракет Tomahawk Украине. Он заявил, что это решение, если оно будет принято, станет «качественно новым этапом эскалации» в отношениях между Россией и США.

22:53 Взрывы в Херсоне и Николаеве.

22:38 «Неприятные вопросы об антидроновой обороне»

Удары по Украине российских дронов в последние дни, которые привели к множеству прилётов и к серьёзному ущербу энергетике, активизировали в Украине обсуждение эффективности работы ПВО и вызвали вопросы о том, насколько адекватно построена борьба с БПЛА.

Уже несколько месяцев украинские власти говорят, что начали производство дронов-перехватчиков, однако с тех пор даже официальная статистика по сбитиям "Шахедов" не улучшилась. Да и на конкретных примерах видно, что летающие среди бела дня над Киевом дроны (как, например, сегодня) парализуют столицу воздушной тревогой на несколько часов.

Об этом сегодня в соцсетях написала украинская журналистка Екатерина Коберник.

"Я просто напомню, что власть на разных уровнях - от президента до руководителя Агентства оборонных закупок - говорила, что в начале осени мы выйдем на массовое производство дронов-перехватчиков. Что все законтрактовали вовремя. Параллельно производители говорили, что это неправда. Что их не контрактуют. Что никакого массового производства в эти сроки не будет. В начале октября мы имеем ожидаемые массовые дроновые атаки россиян нон-стоп. Часами дроны кружат над целями и бьют точно туда, куда планировали. В статистике немало прилетов просто не отображают. Вопросов много, но главный — так а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной — где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадяр? У нас точно все идет по плану?", - пишет Коберник.

Ей ответила нардеп Марьяна Безуглая.

"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой там хаос. Силы беспилотных систем (Мадяр), Генштаб, Воздушные силы, Минобороны, Кабмин, частные инициативы, местные администрации… Этот ансамбль играет разные мелодии, и всё же совокупная эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО до сих пор нет", - написала она. И напомнимла свои слова месячной давности о том, что нужно готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

"Продолжаем игнорировать неприятные вопросы об антидроновой обороне и тогда точно все получится. Одновременно с этим, будучи чиновниками, заявляем о том, что людям нужно готовиться к отключению света, воды и газа. Сюр", - написал известный украинский военный паблик "Николаевский ванек", комментируя удары последних дней.

22:28 Авария, подобная той, что была на Фукусиме, на Запорожской АЭС невозможна, потому что энергоблоки ЗАЭС сейчас охлаждены, говорит эксперт по энергетике Виктор Куртев.

По его словам, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов, потребуется как минимум два месяца.

«Потом начинает испаряться вода, если температура поднимется до 500 градусов - наступит динамическое равновесие. Даже если ничего не будет работать, потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом. И этой температуры недостаточно, чтобы начал плавиться корпус и топливо», - заявил эксперт.

Ранее о том, что на Запорожской АЭС возможен сценарий Фукусимы, написала The Guardian.

Также о том, что станция находится в шаге от аварии заявляют и украинские власти.

22:27 Тревога в Киеве и ряде регионов из-за "Шахедов".

22:15 Глава МИД Украины Сибига заявляет, что Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме.

«Следующим шагом может быть запуск реактора – без должного охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур», - заявил Сибига.

Напомним, РФ заявляет, что станция была обесточена из-за обстрела ВСУ.

22:08 Два города Черниговской области остаются без света после атаки на объекты критической инфраструктуры, сообщают местные паблики.

Речь идет о Новгороде-Северском и Семеновке. Сообщается, что воду в жилые дома в них будут подавать только утром и вечером по графикам.

Ранее блэкаут после этого удара был и в Славутиче Киевской области, но в нем электроснабжение восстановили вчера.

22:02 Путин заявил, что РФ может возобновить испытания ядерного оружия, если это сделает другая страна.

"Кое-кто готовит ядерные испытания, мы это видим. Если это произойдет, то мы сделаем тоже самое", – заявил он.

О какой стране идет речь, он не уточнил.

21:58 Взрыв в Сумах.

21:57 Путин заявил, что у России могут появиться и новые системы вооружения вслед за "Орешником".

У РФ могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа идет, добавил он.

21:45 У Путина модератор встречи на Валдае спросил: "Владимир Владимирович, зачем вы отправляете дроны в Данию?".

Сначала Путин отшутился, заявив "ладно, больше не буду".

А потом сказал, что Россия дроны на Европу не отправляет.

"Если серьёзно: там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять", – сказал Путин.

Он заявляет, что история с дронами это "один из способов нагнетания обстановки в целом, чтоб выполнить указание вашингтонского обкома по повышению военных расходов".

21:23 Поставки Украине ракет Tomahawk будут означать "качественно новый этап эскалации" в отношениях России и США, заявил Путин.

"Применение Tomahawk без участия американцев невозможно. И это, конечно, нанесет ущерб нашим отношениям", - сказал Путин.

При этом, по его словам, поставки Tomahawk не изменят положение дел на фронте и не приведут к перелому ситуации в пользу ВСУ.

21:00 Путин заявил на Валдае, что Россия готова продолжать с США дискуссию по "урегулированию конфликта в Украине".

20:56 Россия сейчас использует 500-600 дронов в сутки, в то время как Украина 100-150, заявил Зеленский на брифинге в Копенгагене.

20:46 Путин назвал задержание танкера во Франции «пиратством», чтобы спровоцировать Россию на некие "активные действия". По мнению Путина, таким образом Макрон пытается переключить внимание французского общества с внутренних на внешние проблемы.

Путин утверждает, что никаких беспилотников не было и быть не могло на его борту.

20:32 Путин обвинил Украину в ударах по линиям энергоснабжения Запорожской АЭС и фактически пригрозил ответным ударом по украинским АЭС.

"В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить", - заявил Путин.

20:29 Россия в нынешнем году заработала на поставках урана в США за полгода больше, чем за весь прошлый год, заявил Путин.

По его словам, в прошлом году РФ заработала на экспорте урана в США около $750 млн, за первое полугодие 2025-го – более чем $800.

20:17 Назначенные РФ "власти" Севастополя сообщают об атаке на город украинских дронов.

Объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Путин на Валдае прочитал стихотворение Пушкина о Бородинской битве 1812 года. Заявив, что "в нем ответы на многие вопросы".

19:56 Россия в целом готова поддержать предложение Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил Путин.

"Но важно как к этому относится сама Палестина и ХАМАС. Важно, чтобы сам ХАМАС поддержал план Трампа по Газе", - сказал Путин.

19:43 "Идите и попробуйте разберитесь с "бумажным тигром", заявил Путин, комментируя слова президента США Трампа, который так назвал его и Россию.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так уверенно себя чувствуем, и при этом мы бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Самое главное быть уверенными в себе, а мы в себе уверены", - заявил Путин.

Путин утверждает, что армия РФ контролирует 2/3 Купянска, а также зашла в Покровск, Константиновку и Северск и "удерживает инициативу по всей линии фронта", а российские войска "самые боеспособные в мире".

"Киевскому руководству лучше подумать о том, как договариваться. Надеюсь, что элиты в Украине найдут в себе силы, чтобы сесть за стол переговоров", - заявил Путин.

19:34 Буча Киевской области во время сегодняшней атаки "Шахедов".

19:25 Путин заявил, что не считает себя императором.

"Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определённый срок, это большая разница", – ответил он на вопрос "Вы не ощущаете себе Александром I?".

19:14 Кадры вчерашних ударов "шахедов" по Конотопу публикуют украинские СМИ.

Город атаковало 18 "шахедов", после чего там пропал свет и прекратилось водоснабжение.

19:11 Путин сделал еще один комплимент Трампу.

"Нынешняя администрация США говорит о своих интересах прямо, иногда прямолинейно, зато без лицемерия, руководствуется прежде всего интересами собственной страны", – заявил он.

19:02 Путин обвинил Европу в том, что пока не удалось прекратить боевые действия в Украине.

"Ответственность за это, в первую очередь, лежит на Европе. Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет", - заявил Путин.

18:58 Если бы Трамп был у власти, войны в Украине можно было бы избежать, заявил Путин.

Он также сказал, что войны не было бы, если бы НАТО не приблизилась к границам России.

Ранее аналогичные заявления делал Трамп.

18:45 Путин назвал "чушью" разговоры о планах России напасть на НАТО.

"Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно. Уймитесь, спите спокойно", - заявил Путин.

Он сказал, что "европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путем формирования образа врага в лице России".

18:38 Путин заявил, что Россия, дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, но оба раза получила отказ.

"Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причём с порога", — заявил президент РФ.

18:34 Путин выступает на Валдайском форуме.

Он заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно и "ставки чрезвычайно высоки".

17:36 В Обухове Киевской области пьяный водитель на бусе сбил двух девушек на тротуаре, сообщают местные паблики.

Они госпитализированы. Официальной информации пока не было.

15:58 Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ и опубликовал фото.

Вернулись 185 военных и 20 гражданских лиц. Столько же получила РФ. Большинство освобожденных были в плену с 2022 года.

15:45 Отсрочку от мобилизации за учебу в колледже дают только тем, кто закончил девять классов школы, сообщил замминистра образования Дмитрий Завгородний.

"Если вы закончили когда-то университет и подаетесь на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было. Так же в профессиональных заведениях: если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку", – сказал Завгородний.

15:13 В Чернигове не удается подавать свет даже по ранее объявленному графику 3 через 6, сообщает облэнерго.

Чтобы свет не пропал сразу у всех, приходится давать его по очереди еще реже.

"К сожалению, сегодня ситуация в энергосистеме не улучшилась, а наоборот. Даже с учетом введенных ограничений электроснабжения сети перегружены. Их мощности недостаточно для сиюминутного обеспечения электричеством даже того небольшого количества потребителей, которое мы предусмотрели графиком почасовых отключений", - сообщает облэнерго.

15:08 Минобороны РФ сообщает, что состоялся обмен пленными с Украиной по формуле 185 на 185. Также Киев передал Москве 20 гражданских лиц.

14:39 Российские телеграм-каналы пишут об обмене пленными Украины и РФ.

Официально это пока не подтверждалось.

14:13 Мэр Луцка призвал жителей готовиться к возможным блэкаутам. Игорь Полищук заявил, что в случае отключений света воду будут подавать утром и вечером по графику за счет генераторов.

13:58 Принудительная мобилизация в подъезде Ивано-Франковска.

На отчаянные крики мужчину сбежались люди и не дали затащить его в автомобиль ТЦК.

Мужчину тащили двое в гражданской одежде в присутствии полицейского.

13:39 Глава районного ТЦК Харькова незаконно снимал с розыска мужчин, уклонявшихся от мобилизации, сообщает СБУ.

Только за июль-август майор успел таким образом освободить от ответственности 29 мужчин.

13:01 Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы БпЛА.

12:45 В Чернигове со вчерашнего вечера продолжают действовать жесткие графики отключения света из-за ударов по энергетике, сообщает облэнерго.

Свет дают на три часа через шесть.

"Ситуация в системе энергоснабжения нашей области мегакритическая! Поражены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области" - заявляет облэнерго.

Некоторые люди в комментариях местных телеграм-каналов жалуются, что даже такого жесткого графика не придерживаются:

"12 часов не было света, а потом включили на один час. Извините, но ни сходить в душ, ни зарядить телефон".

"Согласно картинкам, графики начали действовать с 20 часов. Света нет с 16 часов. Это какая очередь вашего чудо-графика?"

"По графику должно быть с 21, но так и нет до сих пор. Видимо, будет 24 часа минимум без".

Еще вчера вечером был полностью обесточен один из главных проспектов города, сообщают местные жители.

12:15 В нескольких областях Украины продолжаются отключения света из-за российских атак, сообщает Минэнерго.

Самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях. В первую очередь свет попытаются вернуть объектам критической инфраструктуры и коммунально-бытовым потребителям.

Сколько абонентов остались без света, не уточняется.

11:43 Российские телеграм-каналы публикуют видео ударов дронами по электроподстанции в Славутиче.

Было как минимум 8 прилетов, более 3 часов город и Чернобыльская АЭС оставались без света.

10:00 В сентябре Россия усилила обстрелы Украины, выпустив на 36% больше дальнобойных беспилотиков (5638 штук) и ракет (185), чем было в августе, анализирует АFP ежедневные отчеты Воздушных сил ВСУ.

ПВО сбила или перехватила 87% российских беспилотников и 68% ракет.

Также в сентябре был рекорд по количеству дронов за ночь: 810 штук в ночь на 7 сентября.

С другой стороны, в августе обстрелов было меньше на фоне мирных переговоров США и РФ.

Также в сентябре стало меньше ударов баллистическими ракетами, но точность их поражения упала.

09:19 В Киеве транспортный коллапс из-за воздушной тревоги, которая длится уже больше двух часов.

Метро через мосты не ходит из соображений безопасности, поэтому в несколько раз взлетели цены на такси, пишут местные тедеграм-каналы.

Жители Киева тоже пишут в соцсетях об этой ситуации.

08:44 Украина может предпринять крупную атаку на Крым, например, попытаться высадить там десант или ударить по Керченскому мосту, заявил военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News.

Кларк считает, что "украинцы любят устраивать сюрпризы", поскольку "это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как у Украины идут дела".

Прогноз распространили украинские телеграм-каналы. Однако он вызвал и скептические оценки.

"Sky News пишет о том, что Украина готовит крупное наступление на Крым. И что это может быть "либо морская высадка, либо массированная атака на Керченский мост". Не знаком с военными планами, не буду комментировать общую картину боевых действий, просто интересно, журналистам Sky News не приходит в голову, что крупное наступление на полуостров и массированная атака на мост - это вещи разных порядков? Масштабов, размеров, смыслов? Не приходит: всё это в одной строке, через запятую", - написал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

08:11 Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Машинист поезда получил осколочные ранения.

"Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности, в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения, по состоянию на утро все продолжили движение, контактная сеть восстановлена. Из-за атаки некоторые поезда черниговского и сумского направлений следуют с задержкой", - сообщил Кулеба.

07:51 Ночью БпЛА нанесли удар по объекту энергетики в Одессе, пишут местные елеграм-каналы.

В Одессе начались перебои со светом, которые уже подтвердила ДТЭК.

07:49 Ночью беспилотники нанесли удар по Буче. Загорелось здание санатория, пострадал мужчина. Также телеграм-каналы написали, что дроны атаковали в Буче железнодорожную станцию.