Анализируем итоги 1428-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и в энергетике

За последние дни россияне продвинулись в Покровске и его окрестностях. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

"Противник продолжает затягивать в город все больше и больше своей поглощающей город пехоты, закрепляется и формирует свои позиции по возможности занятой местности", – говорится в сообщении.

Также паблик пишет об активизации наступления россиян в направлении соседнего Гришино, в котором уже фиксируются первые военные РФ.

Это подтверждает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке, который пишет, что россияне захватили уже треть Гришино.

Также, по данным Deep State, ухудшается положение ВСУ в Мирнограде. Город "кишит российской пехотой" и фактически находится в окружении.

"Можно натолкнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке города. К сожалению, по предварительной информации, доступ в Мирноград, по сути, ограничен, и туда практически невозможно ни зайти, ни выйти, а осуществить такие маневры является реальной лотереей", – добавляет DS.

Напомним, РФ еще до нового года заявила, что и Покровск и Мирноград уже полностью захвачены. Но Украина официально это опровергает.

Восточнее, по данным Юлиана Рёпке, продолжаются бои за район Клебан-Быка под Константиновкой. Там россияне, по его информации, захватили Катериновку и Щербиновку.

Deep State также относит эти села к зоне, контролируемой россиянами.

В самой Константиновке РФ удерживает юго-восточную часть города, включая район Старого Селища и Сантуринки.

"Также под их контролем остается южная часть Шанхайского района. Параллельно фиксируются попытки проникновения в район железнодорожной станции, противник действует небольшими группами, пытаясь проникать и выявлять слабые места для дальнейших действий. Отдельно отмечается активизация на окраинах микрорайона Гора", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

К северу от Гуляйполя россияне захватили село Рыбное, сообщает Deep State.

В той же Запорожской области, но западнее, россияне заявили о захвате села Павловка. Где оно расположено, не уточняется. Село с таким названием есть недалеко от линии фронта западнее Орехова. И его захват создает угрозу для логистики ВСУ в этом населенном пункте. Но Украина продвижения там россиян не подтверждала.

Россия наращивает свои возможности по беспилотникам - не только дальнобойным, о чем мы писали вчера, но и фронтовым.

РФ ввела граничные сроки службы для операторов БПЛА, которые подписывают контракты с недавно созданными войсками беспилотных систем. Они будут заключать контракт на год - в отличие от остальных родов войск, где служат фактически бессрочно - до конца войны (также как и в ВСУ, за исключением молодежных "контрактов 18-24", по которым срок службы составляет 2 года в БПЛА и год в других родах войск).

Годовые контракты предлагаются на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности, заявляет минобороны РФ.

Заключивших контракт не имеют права переводить в другие подразделения армии РФ (например, в пехоту), им также гарантируют увольнение через год при нежелании продлевать контракт. За уничтожение целей предусмотрены дополнительные выплаты.

Очевидно, таким образом россияне хотят значительно увеличить число операторов БПЛА, привлекая их граничными сроками службы и денежными бонусами.

Напомним, в Украине в ответ на усиление по беспилотникам создают "антидроновый купол", для чего в командование Воздушны сил ввели командира одного из раскрученных подразделений БПЛА Павла Елизарова (детальнее о нем мы писали здесь).

Пока же "купол" еще не действует, и Украина страдает от последствий блэкаута. В Киеве почти 60% города по-прежнему без света, а около 4000 домов (из 12 тыс.) без тепла, сообщил сегодня Зеленский.

Кличко вчера заявил, что возглавляемая им столица идет к гуманитарной катастрофе. По его словам, только в январе Киев покинули 600 000 человек.

Мэр Киева сообщил, что во время двух последних ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям. "Русские хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди замерзли зимой", – сказал он.

В некоторых домах так холодно, что жильцы не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в чаше, а на подоконнике образовались сосульки из конденсата, комментирует издание. Эксперты говорят, что, если канализационная система не будет быстро восстановлена вместе с водоснабжением, высока вероятность распространения болезней, и город начнет параллизоваться.

"Вода – это ключ. Если россияне продолжат препятствовать водоснабжению такого огромного города, это создаст риск полного коллапса", – объяснил глава Национальной антикризисной группы Тарас Загородный.

Трамп, Давос и Украина

Сегодня на экономический форум в Давосе прибыл Трамп, который выступил там с речью. Часть своего выступления он посвятил Украине и заявил, что намерен встретиться с Зеленским.

"Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что прямо сейчас он в этом зале. Верю, что он тоже хочет прекратить эту войну", - заявил Трамп.

Отметим, что сегодня Зеленский, как уже подтвердили его советники, находится в Киеве. И вчера он заявлял, что не поедет в Давос, поскольку в Украине он занят ликвидацией последствия нового блэкаута после российских ударов.

Мы уже писали, что это скорее всего красивая отговорка - и отказ от Давоса связан для Зеленского, во-первых, с непонятным статусом переговоров по мирному соглашению (по ряду данных, они идут тяжело), а во-вторых - с темой Гренландии, которая отодвинула вопрос Киева на второй план (в том числе, сорвала подписание соглашения о послевоенном восстановлении Украины).

Но после слов Трампа о предстоящей западные СМИ - Axios и Financial Times - написали со ссылкой на украинских чиновников, что президенты Украины и США могут встретиться не сегодня, а завтра.

Отметим, что завтра представители Трампа Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным, что уже официально подтвердили и в Кремле. И, как пишут СМИ, Трамп хочет встретиться с Зеленским накануне того, как его представители поедут в Россию.

Уиткофф заявил, что мирный план готов на 90%, и по нему есть "значительный прогресс".

"Украинцы сказали, что мы готовы на 90%, и я с ними согласен. Более того, я считаю, что мы добились ещё более значительного прогресса. Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение состоялось. Русские пригласили нас приехать - и это значимый сигнал с их стороны. Мы с Джаредом вылетим в четверг вечером и прибудем в Москву поздно ночью", - рассказал спецпредставитель Трампа.

По словам Уиткоффа, ключевым камнем преткновения остается территориальный вопрос (судя по всему, Киев по-прежнему отказывается выводить войска из Донбасса).

И, судя по всему, Трамп как раз и хочет проговорить его с Зеленским накануне поездки Уиткоффа на встречу с Путиным. Не исключено, что он попытается побудить президента Украины согласится на вывод войск. В противном случае, смысл визита американских посланников в Москву сведется лишь к повторению всем известных позиций.

Другой вопрос - что будет делать президент США, если Зеленский откажется передавать РФ весь Донбасс? Предпримет ли он какие-либо практические шаги для давления на украинские власти (остановка поставок оружия или разведданных, например) или ограничится словесными призывами. От этого и будет, по большому счету, зависеть ход переговорного процесса.

Новое уголовное дело на окружение Зеленского

Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма и его брат Олег сегодня получили подозрение от НАБУ.

Ведомство заявляет, что ему удалось разоблачить схему хищения коммерческими энергогенерирующими предприятиями средств на "зеленом" тарифе. Предприятия были расположены в захваченной РФ части Запорожской области.

По делу проходит девять подозреваемых. Среди них бывший зам руководителя Офиса президента, он же бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и депутат Донецкого областного, его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго". Под первые два описания подходят братья Шурма.

Как установило следствие, в 2019-2020 годах братья взяли под контроль предприятия, производившие электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу. После начала полномасштабного вторжения и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Тем не менее подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Предприятия отчитывались об объемах генерации и технической готовности станций даже во время полного обесточивания. Вырученные деньги в дальнейшем выводились через связанные компании. Ущерб для бюджета оценивается в 141,3 миллиона гривен.

Отметим, что активизация уголовных дел против Шурмы может иметь серьёзные последствия для ситуации в украинской энергетике.

По данным источников на энергорынке, Шурма продолжает курировать работу НАК "Нафтогаз Украины" несмотря на свою формальную отставку со всех постов. В частности, он контролирует направление продаж газа на внутреннем рынке. Поэтому его проблемы могут привести к определенным кадровым и прочим изменениям в "Нафтогазе".

Напомним, еще летом у Ростислава Шурмы прошли обыски по месту жительства в Германии. Что, по информации СМИ, и стало одной из причин неудавшейся попытки Зеленского и Офиса президента поставить под свой контроль НАБУ и САП.

Глава МВФ призывает украинцев "рычать", а девушка Кулебы - покупать вибраторы

В Украине сейчас "условные "антикоррупционеры" захватывают всю власть и контроль над финансовыми потоками в энергетике Украины и государственных энергетических компаниях".

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время интервью.

Он назвал одним из "ключевых спикеров" этой команды - главу центра исследований энергетики Александра Харченко, который на днях сказал "чем это закончится".

Харченко, по словам Кучеренко, заявил, что тариф на свет для населения очень низкий и его нужно поднять, чтобы провести ремонты объектов энергетики.

В этом примечательны уже вызвавшие скандал недавние заявления главы МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Георгиева призвала власти Украины отменить субсидии на электроэнергию и отопление.

"До сих пор субсидируются электроэнергия, отопление... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать", – сказала Георгиева в разгар отключений в Украине электроэнергии и отопления.

Она также призвала украинцев рычать по утрам.

"Страна уже сделала много для реформ. Но реформы еще не завершены – и я хочу быть максимально откровенной. Если страна хочет стать европейским тигром – или, лучше сказать, европейским львом, – не должно остаться ни одной незавершенной реформы. Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко", – заявила Георгиева.

То есть, судя по всему, Украину подводят к серьезному повышению цен на свет и коммунальные услуги, а также к отмене субсидий.

Тем временем, множатся различные советы украинцам как пережить блекауты.

Например, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая, которая владеет секс-шопом, предложила украинцам греться вибраторами.

"Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться", - сообщила Павелецкая.

Ранее сам Кулеба признал украинцев, у которых в квартирах нет света и отопления, ходить по ресторанам.

Могут ли Билецкого назначить главкомом ВСУ?

В связи с волной последних кадровых перестановок, которую Банковая представляет как "перезагрузку власти", вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского. В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям, и в провалах по важным направлениям.

Также, параллельно, медийно раскручиваются ряд "более прогрессивных", как заявляется, командиров ВСУ вроде командующего Объединенными силами Михаила Драпатого (у которого с Залужным практически открытый конфликт) и командира 3-го корпуса ВСУ Андрея Билецкого. Особенно мощная кампания идет в поддержку последнего, накладываясь и на его медийно-политическую линию.

Социологи уже включают в опросы гипотетическую "партию Билецкого", которая уверенно проходит 5-% барьер. В связи со всем этим кандидатура Билецкого называется все чаще в числе потенциальных сменщиков Сырского, если решение о его увольнении будет принято.

Что будет в таком случае происходить в ВСУ, можно судить по тем процессам, которые сейчас идут в Третьем армейском корпусе. Его командующим Билецкий был назначен в прошлом году и сразу же организовал тотальную чистку кадров.

Корпус был создан путем слияния нескольких армейских бригад в крупное тактическое соединение, ядром которого была созданная Билецким 3-я отдельная штурмовая бригада. В 3-й корпус первоначально влились несколько бригад - 60-я ОМБр, 63 ОМБр и 53 ОМБр, 21-й полк беспилотных систем "Kraken 1654". Затем в корпус включили и 125-ю мехбригаду.

Уже вскоре после создания корпуса комсостав влитых в корпус подразделений (кроме 3-й штурмовой бригады) был извещен о том, что всем придется пройти "переаттестацию", по итогом которой не прошедшие ее кадры будут заменены.

“Как только нас присоединили, новое командование довело до нашего сведениня, что все командиры от комбатов до комбригов будут проходить проверки на кадровое соответствие. При этом заявлялось, что критерием будет прежде всего результативность боевых действий присоединенных бригад. Однако на деле все офицеры этих подразделений понимали, что речь идет об освобождении мест для кадров Билецкого из 3-й бригады, а также для тех, кто был им был готов беспрекословно подчиняться. Те, кто были слишком самостоятельны или имели покровителей из числа окружения Сырского, сразу попали в немилость. Летом 2025 года начался “дрейф” – многие командиры присоединенных бригад переводились в другие части, понимая, что на их должности будут поставлены те, кто давно рядом с Билецким. Некоторых офицеров напрямую вынуждали к переводу. Те, кто не понял намеков и не перевелся, потом были брошены на самые жесткие участки фронта. С вытекающими последствиями – если подразделение теряло позиции их тут же снимали с должностей”, – рассказал "Стране" майор ВСУ, ранее служивший в одной из “присоединенных” к Третьему корпусу бригад.

Собственно, сам Билецкий и его соратники и не скрывали, что намерены провести чистку комсостава, делая упор на некомпетентность многих офицеров и генералов, а также на необходимость быстро продвигать по карьерной лестнице способных офицеров и сержантов.

При этом подобные оценки распространены и в самой армии. Солдаты и сержанты постоянно жалуются на гибельные решения командиров, говорят о безразличии высоких чинов ВСУ к количеству потерь на фронте и о так называемых “мясных” штурмах ради показухи перед начальством и карьерного роста.

Поэтому, в целом, заданное Билецким направление на "чистку" у многих встретило понимание.

Тем более, что 3-я штурмовая имеет созданный за несколько лет имидж "самого эффективного подразделения ВСУ" (хотя в самой армии существуют разные точки зрения на то, насколько это соответствует действительности).

Кадровые обновления в корпусе начались масштабные. Причем при новых назначениях упор действительно делается на выходцах из 3-й штурмовой.

Так, октябре 2025 года

на должность командира 69-й бригады был назначен Дмитрий Рогозюк. Он известен как один из близких к Билецкому офицеров. А также тем, что на гражданке был лидером винницких футбольных “ультрас” и владел футбольным клубом Нива. А после начала полномасштабной войны служил в Третьей штурмовой бригаде.

Но наибольший резонанс вызвала ситуация в 125-й мехбригаде. Она была создана из подразделений ТРО и в прошлом неоднократно попадала в скандалы.

В 2024 году бригада потеряла позиции и была отброшена в результате наступления российских войск на севере Харьковской области. После этого ее бывший командир, генерал Горбенко был уволен с должности комбрига и стал подозреваемым по уголовному делу.

Позже командование бригады обвиняли в потере управляемости подразделением в Запорожской области.

После того, как бригаду передали в 3-й корпус, новым комбригом был назначен соратник Билецкого майор Фокин, который сразу объявил о начале кадровых чисток, по итогам которых часть офицеров были, по сути, отправлены как штурмовики на передовую.

"В течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце мы провели оценивание, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показали высокий уровень подготовки, но были и те, кто относился к службе небрежно. Учитывая это, я принял решение сформировать офицерские дозоры и направить их в район ответственности населенного пункта Купянск. Там была потребность в усилении", - заявил сам Фокин.



Это решение вызвало неоднозначную реакцию.

"Наши собеседники, имеющие отношение к защите прав украинских военнослужащих не под запись отмечают, что их несколько озадачило такое решение комбрига 125-й бригады. Поскольку отправка офицеров в пехоту может повлечь за собой нарушение прав военнослужащих и нивелирование армейской иерархии, которая помогает поддерживать дисциплину в военном коллективе.Методы работы Третьего армейского корпуса, который сейчас "перепрошивает" под себя корпусные бригады – 66, 63, 53, 125, находят отклик не у всех", - писала в декабре "Украинская правда", комментируя ситуацию.



"Фронтовое положение 3 АК не ахти, они теряют примерно батальонный район обороны в неделю, полосу обороны корпуса россияне рассекают напополам. Оправданы ли в такой ситуации экстраординарные меры - такие как остранение "некомпетентных офицеров" и "постановка на их должности сержантов"? Возможно. Это решение командира. В данном случае - главнокомандующего ВСУ генерала Сырского. Но мне интересно, как цепь этих решений оформляется юридически?"Отстраненные офицеры", это должностные лица. Некоторые из них материально ответственные лица, на которых числится имущество на миллионы гривен, а он ходит по улицам Купянска в "патруле" и не может их контролировать. Вооружение и военная техника? Личный состав? Кто при командире роты, отправленном в "…дозор", за все это отвечает? Какова юридическая ответственность того, кто вместо него (непрояснено как) остался/назначен? Отдельный вопрос для ГБР и Генпрокуратуры. Вы не хотите проверить - как именно создана могучая легенда про "наведение порядка" и как юридически оформлены реальные действия должностных лиц по цепочке?", - написал экс-советник ОП Алексей Арестович.

После этого Фокин дал несколько интервью, в которых заявил, что подобными мерами он наводит порядок в подразделении.

"Когда пришли, мы поняли, что попали реально в дурдом и трэш. ОКП - пункт управления, выглядел как какой-то притон, вообще не обустроенный, без каких-то нормальных, адекватных залов для совещаний и, соответственно, без адекватного пункта управления боем. Я уже не говорю про оперативно-плановые отделы, командный пункт, различные секции. Там, к примеру, секции С2 разведки в бригаде вообще не было, как и многих других секций. Дальше мы собрали почти весь офицерский состав управления бригады, объяснили, кто мы, зачем мы сюда пришли, нашу стратегию и тактику развития подразделения, что мы будем пытаться менять в ближайшее время и дальше. Мы объясняли, что бригада должна работать по стандартам 3-го армейского корпуса", - заявлял в одном из интервью Фокин.

В свою очередь, многие офицеры из других армейских подразделений, не входящих в Третий корпус, скептически относятся к кадровым инициативам Билецкого.

“Ни я, ни мои сослуживцы не верят, что чистки командного состава в 3-м корпусе проводятся ради эффективности подразделений. Дело в том, что Билецкий со товарищи не первые и не последние, кто зачищает структуры, попавшие в подчинение. Это старая традиция в украинской армии – убирать “чужих” и ставить своих на ключевые должности, для полного подчинения. Например, когда ушел Залужный, Сырский провел кадровые зачистки, массово поменяв командиров начиная с комбригов до начальников направлений. Если Билецкого вдруг назначат главкомом ВСУ, то он точно также попытается "перепрошить" и всю армию, как он пытается "перепрошить" сейчас 3-й корпус. Фактически превратив все войско в "армию Билецкого", расставив верные себе кадры на ключевые должности, начиная от Генштаба и заканчивая комкорпусами и комбригами. Хотя сделать это в масштабах ВСУ будет куда труднее. Многие командиры его как авторитета не воспринимают”, – высказал мнение о кадровых переменах в Третьем корпусе подполковник ВСУ Андрей К.

Эффективность кадровых чисток, который проводит Билецкий, безусловно покажет только время и ближайшие боевые действия на фронте.

Но в целом подход к работе с кадрами в плане выдвижения на главные позиции своих близких соратников у командира 3-го корпуса просматривается вполне четко.

И он тем более показателен с учетом политических амбиций самого Билецкого.



В политкругах уже прошел слух, что Билецкого Зеленский может назначить главкомом с прицелом на будущие выборы, чтоб он отбирал голоса у Залужного.



Но политолог, близкий к Офису президента, к этой идее относится скептически.



"Если Билецкого назначат главкомом ВСУ он станет конкурентом не столько Залужному, сколько Зеленскому, так как сам превратится в нового "Залужного" - главкома с политическими амбициями. Причем он будет "Залужным" в квадрате и даже в кубе. Залужный – человек очень осторожный, политические абмиции у него проявились сравнительно недавно. И, несмотря на слухи, до сих пор до конца непонятно – решится ли он на самостоятельную политическую игру. В отношении же идейного ультраправого политика, основателя партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого таких сомнений быть не может. Позиция главкома ВСУ в качестве трамплина для старта в политику сейчас в Украине - это позиция номер один. И если Билецкий там окажется, то он использует шанс по полной программе. Причем вопрос уже будет стоять не по поводу выборов, которые вообще неизвестно когда будут, так как война продолжается. Просто в какой-то момент Билецкий, если он действительно сможет "перепрошить" под себя армию, как он это сейчас делает с 3-м корпусом, может задаться вопросом – "а зачем для прихода к власти выборы, если у меня есть армия". В истории такое бывало уже многократно", - говорит политтехнолог.