Конфликт Европы и властей США из-за Гренландии сорвал намерения заключить в Давосе договор об экономической поддержке Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Источники газеты сообщили, что "план процветания" для Украины на 800 миллиардов долларов должны были согласовать в Давосе представители Киева, Европы и США. Однако европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии и одновременно пытаться добиться прогресса в других вопросах вроде украинского.

"По словам шести официальных лиц, запланированное объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должны были согласовать Украина, Европа и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном по поводу Гренландии и предложенного Дональдом Трампом совета по надзору за Газой и другими глобальными конфликтами. Сейчас подписания не будет, сказал один из собеседников издания. Другой отметил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом продвигаться в других вопросах, связанных с Трампом, таким как Украина. Чиновник добавил, что Гренландия и спор о Совете мира затмили ранее запланированный акцент на Украине на встрече в Альпах", - пишет издание.

"Настроение изменилось. Он (Трамп - Ред.) перешел черту, и мы не можем делать вид, что всё идёт как обычно", - сказал газете один чиновник.

При этом источники не исключают, что "план процветания" ещё могут подписать позднее.

В то же время "углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева", считает газета.

Также в Европе есть опасения по поводу Совета мира, куда приглашен Владимир Путин. По словам источников, большинство стран ЕС уже отклонили предложение Трампа войти в совет, а приглашение России лишь "усилило существующие опасения", что этот орган планирует перенять функции ООН в решении глобальных конфликтов.

Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что он не едет в Давос, то, по словам близких к президенту Украины двух источников, он решил отказаться от поездки в Швейцарию до тех пор, пока не будет гарантии содержательной встречи с Трампом, на которой подпишут "план процветания".

Отметим, что ранее основной целью встречи в Давосе называли не столько подписание "плана процветания", который до окончания войны по сути будет лишь декларативным документом, а попытка Киева и европейцев убедить Трампа поддержать ввод западных войск в Украину, в том числе американскими гарантиями, а также внести в мирный план другие изменения, от которых точно откажется Москва, после чего Кремль можно обвинить в срыве переговоров и потребовать от Трампа ужесточить давление на РФ. Однако этот план пока выглядят труднореализуемым, в том числе из-за конфликта вокруг Гренландии.

Подробнее ситуацию с отказом Зеленского ехать в Давос мы анализировали в отдельном материале.