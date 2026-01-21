Президент США Дональд Трамп вылетел из Мэриленда на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос.

Его перелет начался с технической задержки: борт номер один (Air Force One) вскоре после взлета вернулся на авиабазу Эндрюс, что рядом с городом Кэмп-Спрингс в Мэриленде, из-за проблемы с электропроводкой. После этого Трамп и его команда, в которую входят около 300 человек, пересели на два самолёта меньшей вместимости и снова вылетели в Швейцарию.

Между тем в Давосе проходят антитрамповские акции. Движение Campax спроецировало на горнолыжные склоны элитного курорта сатирическое изображение президента США с подписью "Дух плутократии" (плутократия - форма правления, при которой власть принадлежит богатым) и лозунг "Без королей" (No Kings, девиз протестов против Трампа, организованных в США демократами). В Campax заявили, что акция "символизирует разрыв между властью и обществом".

А в Цюрихе накануне прошла демонстрация антиглобалистов против ВЭФ, в которой участвовали более тысячи человек.

Что касается программы Трампа на экономическом форуме, то она будет насыщенной. Сегодня он выступит с программной речью в 15:30 по Киеву. В 16:30 запланирована его встреча с главами государств, в 18:30 - встреча с лидерами мирового бизнеса. После 20:00 ожидается вечерний прием с неформальным общением.

В четверг в 11:30 по Киеву Трамп проведет церемонию объявления устава Совета мира и подпишет Хартию Совета мира. К слову, о присоединении к инициативе президента США объявила ещё одна страна - Азербайджан. Ранее о вступлении орган заявили Беларусь, Венгрия, ОАЭ, Бахрейн и Марокко.

Напомним, Владимир Зеленский вчера отказался лететь в Давос. В отдельном материале мы анализировали, что это значит.