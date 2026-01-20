Анализируем итоги 1427-го дня войны в Украине.

Очередной удар по энергетике

Как и анонсировалось вчера, ночью произошел новый удар по украинской энергосистеме. По данным "Укрэнерго", были повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии.

Аварийные отключения применили во многих областях, в некоторых - "достаточно жесткие". Самая сложная ситуация - в Киеве и области, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской и Полтавской областях.

В Киеве, где и так был блэкаут, последствия наиболее жесткие. Без света с утра остались 335 тысяч домохозяйств, позже половине вернули свет. Без отопления в 15-градусный мороз - 5600 жилых домов (сейчас полутора тысячам строений уже вернули тепло), без воды - более трех тысяч.

Причем по теплу ситуация откатилась на уровень, который был после предыдущего удара, когда почти шесть тысяч домов были без отопления. Сейчас без тепла половина Киева, уточнили в энергокомпании Yasno.

Но на этот раз массово исчезла и холодная вода - на левом берегу ее полностью отключили, а на правом она появляется местами. В домовых чатах киевлян ответственные лица объясняют, что обесточены насосы водоканала.

Без отопления, света и воды осталась даже Верховная Рада в центральном Печерском районе столицы. Фото темного коридора парламента публикуют нардепы.

Из-за блэкаута была ограничена работа метро, поэтому на остановках скопились километровые очереди на маршрутки, а цены за поездку такси в час пик перевалили за тысячу гривен.

Но еще тяжелеее ситуация на левом берегу Киева. "Света, воды и отопления нет. Батарею леденеют, и в квартирах холодно. А ещё пропала связь. Голосовая связь ещё волнами пробивается, а вот мобильного интернета тотально нет. Хором с соседями пытались дозвонится в Киевстар, но это невозможно: постоянно гоняет по голосовому меню, а потом сбрасывает, заявляя, что нет свободных консультантов. Так уже несколько часов. Плохой признак, значит много у кого проблемы и клиенты массово звонят", - рассказывает житель микрорайона Позняки.

По данным отслеживающего отключения сервиса "Світлобот", 75% Киева сегодня вечером была без света.

Вторая по тяжести ситуация сложилась в Харькове, где со вчерашнего дня идут масштабные отключения света. Мэр Харькова подтвердил, что россияне в последние дни целенаправленно и массированно бьют по энергообьектам мощными ракетами. Очередной удар был и сегодня.

"Часто в одну и ту же точку. Какими бы ни были меры защиты, повреждения есть. И чем их больше, тем больше времени нужно энергетикам, чтобы все восстановить", - написал Игорь Терехов. Местные жители сообщили, что свет пропал в городе с пяти утра. Власти признали, что сейчас нет четких графиков отключений.

Кроме того, нарушено внешнее снабжение укранских АЭС, завили в МАГАТЭ. С утра было польностью прервано, но уже восстановлено энергоснабжение Чернобыльской АЭС, а также повреждены линии электропередач, соединяющие другие украинские АЭС. Связано ли это с ночным обстрелом, в агентстве не пояснили. Позже "Минэнерго" заявило, что ЧАЭС к сети вновь подключена.

Новые "Герани" и баллистика. Почему РФ "пробила" украинскую ПВО?

Объясняя последствия удара, Зеленский заявил, что РФ сменила тактику нанесения таких ударов. Как именно, президент не уточнил. Но позже он заявил, что у РФ стало больше баллистических ракет во время атак, кроме того россияне значительно увеличили количество "Шахедов".

"Что касается баллистики, пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки", - заявил Зеленский, подразумевая, видимо, что сбивать такие ракеты могут лишь "Пэтриоты", которых не хватает.

По официальным данным, Россия этой ночью атаковала Украину 34 ракетами, в том числе 18 баллистическими. Сбить удалось 27 ракет - из них 14 баллистических. Также Украину атаковало боле 300 дронов.

Отметим, что российские комбинированные атаки бывали и помасштабнее - до сотни ракет и более 500 дронов. Сейчас их было гораздо меньше. И процент сбития по нынешней атаке выглядит довольно высоким, если опираться на официальные сообщения ВСУ. Однако эффект, как видим, от ударов очень серьезный.

С другой стороны - очевидно, что доля трудно сбиваемых баллистических ракет при этой атаке была действительно высока. И, если их запускать концентрированно по ограниченной площади, то перехват будет сильно затруднен. Особенно в условиях дефицита ракет-перехватчиков.

Также еще одним фактором, который мог усугубить ситуацию, стали новые российские "Герани".

В январе ГУР уже заявляло, что 5-я, реактивная версия "Шахеда" обладает рядом новых качеств, которые делают этот беспилотник опаснее, чем остальные. Он лучше гасит помехи, маневрирует по высоте и направлению, может отбиваться от аваиции, да и просто быстрее летает. И что дрон уже начал атаки по Украине как раз в январе.

Украинские власти ничего не говорили о том, что данный дрон сыграл решающую роль в последних ударах по энергосистеме. Однако параллельно Зеленский и министр обороны Федоров начали делать много заявлений об усилении "малой ПВО", как раз призванной сбивать дальнобойные дроны РФ.

Во-первых, заговорили об увеличении выпуска дронов-перехватчиков "Октопус" - заявляется, что их теперь производят по тысяче в сутки. Во-вторых, срочно сменили замкомандующего Воздушных сил, который курировал противодроновую оборону.

Новым руководителем "малой ПВО" как раз вчера стал глава подразделения ударных БПЛА Lasar’s Group Павел Елизаров.

До начала полномасштабной войны он не был кадровым военным и в армию пришел уже после 24 февраля 2022 года.

В довоенной жизни Елизаров был совладельцем студии Савика Шустера, работал продюсером его ток-шоу и других телепрограмм, руководил продакшеном.

После начала войны Елизаров сосредоточился на теме беспилотников. Он участвовал в инициативах по адаптации гражданских дронов под военные задачи и в дальнейшем возглавил подразделение ударных БпЛА Lasar’s Group, которое действует в составе Нацгвардии.

Сам Елизаров рассказывал, что подразделение формировалось преимущественно из людей без классического военного образования, с техническим и инженерным бэкграундом.

Lasar’s Group упоминается в украинских и зарубежных медиа в контексте применения ударных дронов и экспериментов с техническими решениями - дальностью полёта, каналами связи и организацией работы небольших мобильных групп. Подразделение считается одним из самых эффективных в украинских войсках.

В последнее время Елизаров также участвовал в обсуждении концепции так называемой "малой ПВО" - мобильных средств противодействия дронам и другим воздушным целям, которые дополняют классические системы противовоздушной обороны.

"Малая ПВО" критически важна при борьбе с российскими дальнобойными беспилотниками, на сбитие которых не хватает зенитных ракет.

Вести именно это направление Елизарова и поставил сегодня Зеленский.

Министр обороны Фёдоров уже заявил, что ключевой задачей Елизарова станет создание "антидронового купола" над Украиной, чтобы все "Шахеды" сбивались еще на подлете. Результаты обещают показать уже через полгода.

Учитывая, что все эти реформы "малой ПВО" были сделаны в разгар вызванного российскими ударами блэкаута, можно сделать вывод, что ключевую роль в нем отыграли как раз обновленные "Герани", которые, похоже, резко изменили воздушную войну не в пользу Киева. Что и вызвало беспрецедентный за всю историю конфликта коллапс энергетики - а также срочные кадровые перестановки в Воздушных силах.

Прецедент Тины Кароль

В контексте темы блэкаута показательной стала попытка продемонстрировать "незламность", которую предприняла украинская певица Тина Кароль.

Она записала "духоподьемную" песню, в которой она сообщала украинцам, что даже если они сидят без света и тепла, все равно "у нас есть добро", а зло будет побеждено.

"У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро. У нас нет воды, но у нас есть мы - мы семья. И мы победим любое зло, потому что любим друг друга", - спела Кароль.

Однако вместо энтузиазма песня была встречена волной критики и насмешек. Многие пользователи началі записывать свои ироничные видео под трек и оставлять негативные комментарии:

"У нас нет света, потому что депутаты украли бабло. Подняли акциз, закрыли границу. Нет воды, не могу смыть в унитазе, но пока нас развлекают такие "певцы", понимаю что это еще не все".

"Как согреть младенца в многоэтажках, когда света нет по 6 часов, и квартира каким-то странным образом не успевает нагреться за те полтора часика, на которые включают свет"

"Спела и пошла есть в ресторан, а люди от песни согреются"

"У нас нет света, нет тепла, на чем греть пищу у нас тоже нет. И в куртках даже спим мы, и в доме +5…"

"Мы греем с тобой на газу кирпичи, но ты не грусти, песню Тины включи".

Волна была настолько большая, что певице пришлось даже извиниться за то, что исполняла эту песню.

Такая реакция может являться определенным индикатором перемен в общественных настроениях в стране.

Ранее подобные песни и просто призывы "долой уныние - мы все равно победим" также звучали постоянно в ответ на проблемы военного времени, но реакция на них, как правило, была другая - люди, в основном, поддерживали подобный тренд, а тех, кто в него не вписывался и продолжал говорить о своем тяжелом положении, подвергали порицанию, а то и записывали в "пятую колонну".

Первоначально такие настроение подпитывались успехами украинской армии и ожиданиями скорого разгрома РФ и "кофе в Крыму". Затем, после неудачи наступления ВСУ в 2023 году, появилась надежда на скорый коллапс России в войне на истощение из-за потерь на фронте и экономических проблем из-за санкций. Возникло даже целое направление различных блогеров "свидетели скоро краха Кремля", которые подобные тезисы продвигали. В начале 2025 года пробудились надежды на скорое прекращение войны в связи с миротворческой активностью Трампа. Но к настоящему времени и они уже на исходе, так как переговоры зашли в очевидный тупик - Россия требует вывести войска из Донецкой области, Киев против, Трамп занят Гренландией и Венесуэлой.

Зато резко ухудшилась из-за российских ударов ситуация в энергетике - люди сидят без света и тепла.

И когда их в очередной раз решили приободрить привычным способом, спев духоподьемную песню про добро и зло, реакция была уже иной, чем ранее.

Люди устают просто верить "в скорую победу" в условиях, когда полномасштабная война приближается к своему четырехлетию, а ситуация в стране с базовыми вещами вроде электричества и тепла радикально ухудшается.

При этом власти никаких понятных вариантов скорого завершения войны (не говоря уже о "скорой победе") не предлагают, призывая по-прежнему терпеть, верить и ждать (в настоящее время - ждать потепления).

На этом фоне и распространяются настроения "главное - чтоб поскорее закончилась война, а какие условия - вопрос второй".

Пока нет данных является ли этот тренд уже преобладающим в стране или просто восходящим (официальные соцопросы наверняка в любом случае покажут, что украинцы готовы терпеть тяготы войны "столько, сколько потребуется"). Но то, что перемены в общественных настроений имеют место как раз и показал скандал с песней Тины Кароль.

Другой вопрос - будут ли эти перемены каким-либо образом влиять на позицию власти по переговорам, или она отнесется к ним также как и к возмущению людей "бусификацией", реакция на которое если и есть, то только в сторону ужесточения мобилизационных мероприятий.

Почему Зеленский не поехал в Давос

Сегодня Зеленский, пожалуй впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие.

О том, что к этому идет дело сигналы шли ещё с выходных. Тогда, напомним, в Майами побывала украинская делегация. Однако Киев комментировал итоги визита весьма скупо, а Вашингтон вообще хранил молчание.

До того считалось, что на встрече с американскими представителями делегация должна согласовать основные параметры соглашений, которые планировалось утвердить во время встречи Зеленского и Трампа в Давосе. В том числе и требуемые Киевом гарантии безопасности. Также в повестке переговоров остается спорный вопрос о выводе украинских войск со всего Донбасса. На этом настаивает Москва, Киев этого делать не хочет.

Отсутствие подробных комментариев по поводу встречи вызвало у наблюдателей предположение, что по спорным вопросам договориться не удалось. Сегодня это предположение только укрепилось.

С утра в СМИ прошла информация о том, что Зеленский на Давос может не поехать, а запланированное подписание там соглашения между Украиной и США о создании фонда восстановления отменено.

Позже это подтвердил и сам Зеленский, заявив, что не поедет на форум, так как ему нужно оставаться в Украине, ликвидировать последствия атак на энергетику (хотя ранее ему российские атаки не мешали покидать страну ради важных встреч).

Правда, он допустил, что еще может поехать в Давос, если будут готовы документы к подписанию, а также будут конкретные договоренности по поставкам систем ПВО и ракет к ним, а также по помощи в поддержке энергетики (тем самым подтвердив, что всего этого пока нет).

Также он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа, заявив, что Америка не смогла до сих пор остановить Россию. Также он поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию), собирается аннексировать Трамп.

Собственно, Гренландия стала ещё одной причиной, почему Зеленский пока на Давос не поехал. Потому что основным смыслом его визита на форум была попытка вместе с европейцами изменить позицию Трампа по принципам мирного урегулирования - дать добро на американские гарантии европейским войскам, которые зайдут в Украину после завершения войны, а также снять требование по выводу украинских войск из Донецкой области. Но по последнему пункту, судя по всему, после визита делегации в Майами стало понятно, что подход Трамп не изменился (напомним, по данным СМИ, он настаивает на выводе украинских войск).

По первому пункту (гарантии безопасности) Трамп и до того был против, а с учетом противостояния с европейцами по поводу Гренландии, вероятность позитивного ответа Вашингтона еще более уменьшилась.

Поэтому, судя по всему, Зеленский и передумал ехать. Тем более, он мог бы оказаться между молотом и наковальней - был бы вынужден принять участие в неизбежной дискуссии по Гренландии и занять чью-либо сторону (при том, что тема Украины явно в Давосе уйдет на второй план в такой ситуации и для европейцев, и для Трампа).

И хотя Зеленский сейчас полунамеками дает понять, что ему ближе европейская позиция. Но прямо пока он так не говорит, чтоб не вызвать гнев Трампа. Хотя в украинских пабликах довольно позитивно восприняли опубликованную вчера в СМИ идею создания военного альянса Украины и Европы без США. Однако, как мы писали, в этой истории есть очень много подводных камней для Киева.

Но в целом, судя по заявлениям из Украины, продолжают нарастать проблемы в переговорах, сигналом о которых стало недавнее заявление Трампа о том, что Зеленский тормозит мирный процесс.

Впрочем, главные проблемы начнутся, если конфликт вокруг Гренландии между Европой и США зайдет столь далеко, что приведет к расколу коллективного Запада.

В таком случае обрушится вся конструкция внешней поддержки, которую Киев выстраивал с начала войны. Более того, не исключены самые невероятные геополитические развороты, вплоть до союза Европы или ее части с Россией, либо, наоборот - резкая эскалация в отношениях между ними. Подробнее об этих сценариях мы писали здесь.