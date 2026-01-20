Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как сейчас выбирает Украину, а не международные форумы.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он добавил, что всё может измениться в любую минуту.

"Потому что для меня очень важно и для украинцев закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности - очень важные два документа. Я благодарен американо-украинским командам за то, что они работали вместе. Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы, то будет у нас встреча и будет поездка. Безусловно, я поеду, но пока у меня есть вызовы в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы", - сказал Зеленский.

Также он сообщил о раздумьях над тем, вступать ли в Совет мира, ведь в орган приглашены Россия и Беларусь.

"Сложно представить участие Украины в любом формате, где одновременно присутствуют Москва и Минск", - сказал президент.

Незадолго до его заявления Financial Times писала, что пока Зеленский останется в Киеве "для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную ночной атакой России".

Ранее о том, что в расписании у присуствующего в Давосе президента США Дональда Трампа нет встречи с Зеленским, писала газета Politico.

Отметим, что на выходных прошли переговоры украинской делегации с американцами во Флориде. Судя по отсутствию информации о встрече Зеленского и Трампа в Давосе, которая изначально планировалась, к каким-либо прорывам переговоры в Майами не привели.

Также FT пишет, что Зеленский не особо хочет принимать участие в Совете мира Трампа, который может работать над урегулированием конфликта не только в Газе, но и в Украине, потому что в него приглашены президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин. По словам собеседника газеты, украинский президент "испытывал некоторую нерешительность", получив приглашение вместе с президентом РФ. Прежде чем принять предложение, Зеленский хочет лучше понять, как будет функционировать совет и тот ли это орган, создание которого обсуждается сейчас в рамках мирных переговоров с США.