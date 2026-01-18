Президент США Дональд Трамп хочет создать свой аналог Организации Объединённых Наций с входным прайсом в миллиард долларов.

Об этом пишут американские СМИ, со ссылкой на слитый драфт проекта "Платформа Мира", целью которого является стабилизация и прекращение различных военных конфликтов.

Как заявляет Bloomberg, лидеры разных стран уже были приглашены в этот совет, к которому можно присоединиться и бесплатно. Но за один миллиард долларов страна получает "постоянное членство".

"Американский чиновник подтвердил агентству Bloomberg News, что, хотя вступление в организацию будет бесплатным, взнос в размере 1 миллиарда долларов обеспечит постоянное членство. Собранные средства будут использованы непосредственно для выполнения мандата Совета мира по восстановлению Газы, заявил чиновник, говоривший на условиях анонимности. Совет обеспечит использование почти каждого собранного доллара для выполнения своего мандата, добавил чиновник", - пишет Bloomberg.

"Совет Мира" будет собираться на как минимум ежегодные заседания, а право вето будет определятся голосованием двух третей стран-участниц.

При этом отмечается, что новости об "альтернативном ООН", появились на фоне претензий Трампа на Гренландию.

Ранее "Страна" разбиралась, какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии.

Напомним, США рассматривают возможность создания отдельного "Совета мира" по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.