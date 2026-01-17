Европарламент хочет увязать одобрение торгового соглашения между США и ЕС с отказом Вашингтона от Гренландии.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.



Соглашение было заключено прошлым летом между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и уже частично применяется. Однако для его полноценного вступления в силу требует одобрения Европарламента.

По данным Bloomberg, в европейском парламенте звучат призывы отложить голосование, запланированное на конец января. Вопрос вероятной отсрочки ратификации обсудят в среду на следующей неделе.

Напомним, сегодня Трамп вводит торговые пошлины против европейцев на фоне спора вокруг Гренландии.

Помимо объявления о пошлинах Трамп заявил, что на протяжении многих лет Вашингтон фактически субсидировал Данию и страны Евросоюза, не вводя ограничения на реализацию их товаров.

Ранее в Financial Times писали, что ЕС вряд ли выполнит условия торговой сделки с США поскольку "это соглашение не имеет смысла".

Так, в рамках договора европейцы обязалась закупать американские энергоносители в течение трёх лет, но эксперты оценивают практическую реализацию этого пункта скептически.