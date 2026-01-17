Европарламент хочет увязать одобрение торговой сделки с США с отказом Вашингтона от Гренландии - Bloomberg
Европарламент хочет увязать одобрение торгового соглашения между США и ЕС с отказом Вашингтона от Гренландии.
Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.
Соглашение было заключено прошлым летом между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и уже частично применяется. Однако для его полноценного вступления в силу требует одобрения Европарламента.
По данным Bloomberg, в европейском парламенте звучат призывы отложить голосование, запланированное на конец января. Вопрос вероятной отсрочки ратификации обсудят в среду на следующей неделе.
Напомним, сегодня Трамп вводит торговые пошлины против европейцев на фоне спора вокруг Гренландии.
Помимо объявления о пошлинах Трамп заявил, что на протяжении многих лет Вашингтон фактически субсидировал Данию и страны Евросоюза, не вводя ограничения на реализацию их товаров.
Ранее в Financial Times писали, что ЕС вряд ли выполнит условия торговой сделки с США поскольку "это соглашение не имеет смысла".
Так, в рамках договора европейцы обязалась закупать американские энергоносители в течение трёх лет, но эксперты оценивают практическую реализацию этого пункта скептически.