США рассматривают возможность создать отдельный "совет мира" по Украине, который должен следить за выполнением плана по прекращению войны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что такой "совет мира", возглавляемый президентом США Дональдом Трампом, является важной частью американских предложений.

В его состав, по замыслу, могли бы войти представители Украины, России, Европы и НАТО.

При этом отмечается, что аналогичный механизм уже был создан для реализации мирного плана по сектору Газа, и теперь американские чиновники предлагают расширить его мандат.

Помимо Украины, речь идет о Венесуэле и других кризисных регионах.

План, как ожидается, может быть представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который откроется 20 января.

При этом западные и арабские дипломаты выражают обеспокоенность тем, что такой "совет мира" может превратиться в структуру, работающую параллельно с ООН.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что делегация с участием Кирилла Буданова и Рустема Умерова направляется в США для обсуждения плана по Украине с советниками американского лидера Дональда Трампа.

Подробно о том, что сейчас происходит с переговорами мы писали в отдельном материале.