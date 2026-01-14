Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным и обсуждения мирного плана об Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что американцы представят Путину последние проекты планов, которые обсуждались с Украиной.

Собеседники издания говорят, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

"Остается неясным, насколько Путин заинтересован во второй встрече с этой парой, и это, по-видимому, является главным препятствием на пути к согласованию даты", - пишет агентство со ссылкой на источник.

Напомним, по данным европейской прессы, на днях спецпредставитель Кремля Дмитриев провел в Париже переговоры в посольстве США.

По итогам встречи Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем Путина портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Соединённые Штаты достигли соглашения с Украиной "почти по всем аспектам" мирного плана и теперь хотят получить ответ Путина на это предложение.