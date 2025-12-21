Издание The Wall Street Journal написало, что Кремль лоббировал Стивена Уиткоффа, как переговорщика США по Украине. Представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал статью фейковой.

По данным агентства, Уиткофф, напротив, "приглянулся" Москве тем, что у него больше опыта в бизнесе, чем в политике, и он не всегда координирует свои действия и поездки со спецслужбами США.

Первое предложение о встрече Уиткоффу, как пишет газета, передал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Американца пригласили в Москву для встречи с Путиным, при этом Кремль настаивал, чтобы его не сопровождали сотрудники ЦРУ, дипломаты и даже переводчик - закрытая встреча прошла 11 февраля.

С тех пор Уиткофф приезжал к Путину шесть раз - больше, чем любой американский чиновник за последние 75 лет. При этом с момента назначения спецпредставителем президента США Дональда Трампа он ни разу не был в Украине.

Представитель Путина Дмитриев в свою очередь прокомментировал эту статью на своей странице в социальной сети Х.

"Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать одному (он всегда был в сопровождении американской службы безопасности/команды). Ни икры, ни подарков", - написал Дмитриев, имея в виду еще одну публикацию - о том, что Уиткоффу в Москве подарили икру.

"Чем ближе к миру, тем более отчаянные нападки на миротворцев со стороны военного лобби и фейковых СМИ", - добавил Дмитриев.

Напомним, Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер проинформировали американского лидера и украинских чиновников об "обстоятельной и продуктивной встрече" Владимиром Путиным.

О том, что Кушнер и Уиткофф пять часов обсуждали с Путиным мирный план Трампа по Украине мы писали в отдельном материале.