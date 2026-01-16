Встреча украинской и американской делегаций состоится завтра в Майами.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она сообщила, что Украина и США в настоящее время работают над двумя ключевыми соглашениями – о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до $800 млрд.

По ее словам, их могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"Завтра в Майами, штат Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря РНБО Рустема Умерова, главы Офиса президента Кирилла Буданова и председателя парламентской фракции "Слуга народа" Дэвида Арахамии", - говорится в сообщении Стефанишиной.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что делегация с участием Кирилла Буданова и Рустема Умерова направляется в США для обсуждения плана по Украине с советниками американского лидера Дональда Трампа.

Подробно о том, что сейчас происходит с переговорами мы писали в отдельном материале.

