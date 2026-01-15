Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Заявление прозвучало в вечернем обращении украинского лидера, опубликованного в Телеграме.

Зеленский заявил, что не Украина является преградой для мира.

"Никогда Украина не была и не будет преградой миру. Именно российские ракеты, российские "Шахеды", российская попытка уничтожить Украину являются чёткими доказательствами, что России нужны отнюдь не соглашения", – сказал президент.

Напомним, в интервью Reuters Трамп назвал фамилию Зеленского, отвечая на вопрос о причине того, что мирный план США до сих пор не реализован.

Ранее мы подробно разбирались, почему Трамп снова обвиняет Зеленского и что это значит для Украины.

Война в Украине продолжается 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Минобороны противника заявило о захвате украинского приграничного села Комаровка в Сумской области. Тем временем в Киеве был второй день блэкаута. По сообщениям в соцсетях, многие горожане оставались без электричества по 17 и более часов подряд.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.