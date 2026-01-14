Анализируем итоги 1421-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте и в энергетике

Армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области, сообщает Deep State.

В последнее время россияне активно продвигаются в районе Степногорска, где от линии фронта до Запорожья осталось порядка 20 километров.

При этом войска РФ атакуют в сторону трассы Запорожье-Орехов (направление на Лукьяновское, куда уже дошла "серая зона").

Российское минобороны сегодня заявило о захвате приграничного села Комаровка Сумской области. Оно расположено далеко от основного плацдарма российских войск, в районе Глухова.

Украина этого не подтверждала. В то же время паблик Deep State еще в начале января перевел это село в "серую зону".

То есть, по сути, идут бои на новом участке в Сумской области.

Тем временем продолжает развиваться катастрофическая ситуация в энергетике, вызванная обстрелами.

В Киеве второй день продолжается блэкаут. ДТЭК сообщает, что свет сейчас дают примерно по графику 3 часа со светом, 10 часов без. Премьер Свириденко сегодня в Раде озвучила другие данные - что свет включают по схеме 5х5 в Голосеевском, Соломенном, Шевченковском, Подольском (частично) и Печерском районах.

В соцсетях пишут, что какой-то график проследить трудно, и по факту отключений гораздо больше, а дают электричество мало и неравномерно. В Соломенском районе, где, по версии премьера, свет дают по схеме 5х5, на деле ситуация противоположная: киевлянин Кирилл рассказал, что света и отопления у них на улице Златопольской нет с 00:30 ночи. То есть уже 18 часов.

Кличко заявил, что в Киеве самая сложная ситуация за всю войну - не только со светом, но и с отоплением. Аварийные отключения будут продолжаться, и срока возвращения к графикам пока нет. Также около 400 домов пока без тепла. В соцсетях массово расходятся ролики, как люди либо согреваются от газовых конфорок, либо начинают разводить костры прямо у себя во дворах.

Свириденко при этом уже пообещала Киеву возврат к графикам отключений уже завтра вечером, если не будет новых ударов РФ. При этом украинские телеграм-каналы массово пишут, что в ближайшее время ожидается новый удар.

Также проблемы со светом и теплом сохраняются в Киевской области, а также Днепропетровской и Одесской. Ждут их и на западе Украины.

Мэр Ивано-Франковска заявил о скорой перспективе отсутствия света круглые сутки.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", — заявил Руслан Марцинкив во время оперативного совещания, передают местные СМИ.

Усугубляет проблемы со светом погода. Морозы в Украине усилятся до -20 и продержатся как минимум до конца января, прогнозирует метеосервис Ventusky. Днем будет -10 и ниже.

Уголовное дело на Юлию Тимошенко

Вчера вечером НАБУ провело обыски в офисе партии "Батькивщина". Тогда же пошли слухи, что готовится подозрение главе партии Юлии Тимошенко.

Сегодня с утра эта информация подтвердилась официально. Антикоррупционное бюро опубликовало записи, на которых голос, похожий на Тимошенко, обсуждает выплаты депутатам за голосования. Речь на записях идет по $10.000 на депутата в месяц.

"Один раз в месяц, это постоянно действующая история для каждого человека. Один месяц это считается две сессии. То есть мы платим предоплату 10 за две сессии. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, и я буду вам отдавать как на кассу. А вы уже с ними будете разбираться, это же не 20 и не 30 человек, вас тут только трое - это, можно сказать, очень маленькая группа. Но я должна вам передать, за что голосовать. Тогда я могу это сбрасывать вам на телефон просто в "сигнале"? - доверительно заявляет "Тимошенко" своему собеседнику - нардепу, который, видимо, и записал для НАБУ этот разговор.

Ведомство также опубликовало текстовое сообщение, которое, по данным следствия, отправила Тимошенко этим депутатам по вчерашнему голосованию в Раде: "Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем "за" увольнение всех. Назначение: МО, МЭ, МЮ, ФГИ. За назначение не голосуем ни за кого", - заявила Тимошенко.

Также она заявляет о стремлении "грохнуть большинство" (видимо, монобольшинство "Слуг народа" - Ред.), "поэтому мы не должны давать им никаких люфтов". Кроме того, по словам "Тимошенко", её фракция допускает внесение законопроектов в повестку дня, чтобы потом "убить" их в зале при голосовании.

Сама Тимошенко обвинения против себя отрицает и называет политическим преследованием. Она также заявляет, что записи с ее голосом сфабрикованы. Кроме того, лидер "Батькивщины" сравнила обыски в своем офисе с временами Януковича, когда ее посадили в тюрьму.

"Более тридцати вооружённых до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции достоинства. Но тогда они хотя бы прикрывали своё вторжение какой-то бумажкой из карманного Печерского суда… Сейчас же не было и этого", — заявила Тимошенко с трибуны Рады, комментируя уголовное дело, возбужденное НАБУ.

Что стоит за делом Тимошенко?

Как сообщили «Стране» источники в Раде, записал разговоры с Юлией Тимошенко и «слил» их в НАБУ один из нардепов от «Слуги народа», выступив «агентом-провокатором» антикоррупционных органов.

Ряд нардепов от «Батькивщины» сказали «Стране», что это Сергей Кузьминых. Другие этого пока не подтверждают.



Что касается Кузьминых, то он в 2022 году сам стал фигурантом коррупционного уголовного дела НАБУ.



И, по распространенному среди нардепов мнению, был завербован антикоррупционными органами в качестве агента-провокатора, который, по согласованию НАБУ и САП, предлагает различным людям коррупционные схемы, а затем, на основании этого возбуждаются уголовные дела.



«Об этом еще с прошлого года говорят. Даже какие-то сайты не так давно писали, что Кузьминых завербован НАБУ. Ходят слухи, что и ряд других нардепов, которые стали фигурантами уголовных дел НАБУ, также пошли на сделку со следствием и готовы выступать агентами-провокаторами», - сказал «Стране» один из нардепов.



Еще один источник в Раде говорит, что вся история со взяткой Тимошенко была срежессирована НАБУ и САП.



«Речь не идет о том, что некие депутаты по своей инициативе решили пойти к Юле и предложить свои услуги по голосованию за деньги. Речь идет о том, что НАБУ решила использовать желание Юли расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования, для того, чтоб организовать против нее уголовное дело. Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку», - говорит депутат, не подтверждая при этом, что провокатором выступил именно Кузьминых.

Относительно того, почему НАБУ решила "отработать" именно Тимошенко в политкругах существуют три основные версии.

Первая гласит, что действия НАБУ и САП были согласованы с Банковой с целью "дисциплинирования" "слуг народа" - мол, спровоцировать Тимошенко на попытку подкупа, затем вручить подозрение, чтоб другим неповадно было перекупать депутатов из фракции СН, а самим депутатам было неповадно продаваться.

Вторая версия исходит из ровно обратного посыла – Тимошенко пыталась срывать голосование за министров (а именно это следует из обнародованных НАБУ записей) по согласованию с Банковой, которая хотела чужими руками не допустить назначение Шмыгаля и Федорова (обоих у Зеленского считают недостаточно лояльными, особенно Федорова). Кроме того, лишь благодаря голосам "Батькивщины", удалось уволить Малюка, против чего выступала "антизеленская коалиция", в связке с которой работает НАБУ и САП. За это Тимошенко и решили наказать.

Наконец есть и третья, наиболее распространенная, версия.

Она исходит из того, что НАБУ и САП продолжают решать задачу переформатирования большинства в Раде в интересах "антизеленской коалиции", а потому старается запугать уголовными делами как можно больше депутатов или даже целые фракции. С этой целью перед Новым годом был нанесен удар по криворожской группе депутатов, близких к Зеленскому (Кисель и Ко), а теперь и по Юлии Тимошенко, которая регулярно выступала против НАБУ, а по некоторым вопросам прямо срывала планы "антизеленской коалиции", как это было в случае с голосованием за отставку Малюка.

"Операция по Тимошенко была от начала до конца спланирована НАБУ и потому не может идти речи о том, что это согласованная с Банковой мера по усилению дисциплины среди "слуг народа". Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду (подробнее об этом плане здесь - Ред.). Но основный их инструмент - это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел. А потому и история с Тимошенко никак не укрепит единство рядов "слуг народа". Наоборот – само по себе дело против Юли задумывалось как попытка через уголовное дело перевербовать на сторону "антизеленской коалиции" Батькивщину, а также оторвать Тимошенко от Банковой, чтоб больше не повторялись такие истории как с голосованием по Малюку. Но пока непонятно - получится ли таким образом "приручить" Тимошенко и ее фракцию. Это будет видно по последующим голосованиям, - говорит источник в парламенте.

Как эта история отразится на политическом будущем Юлии Тимошенко?

Напомним, что для нее это будет далеко не первый уголовно-тюремный опыт. Бывший премьер-министр, как известно уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО ещё при Кучме в 2001 году, вскоре после того, как она ушла в открытую оппозицию, по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она в тюрьме всего около 40 дней.

Второй раз ситуация для нее сложилась куда более серьёзная - в 2011 году, после прихода к власти Януковича, ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с "Газпромом" в 2009 году.

Она получила обвинительный приговор в 7 лет и провела в тюрьме два с половиной года - с августа 2011 по февраль 2014-го. Тогда ее освобождения требовала Европа, оппозиция проводила митинги в ее поддержку.

По нынешнему уголовному делу поддержки от Европы ей ждать вряд ли следует. Сейчас ей подозрение предъявляет не "злочинна влада" Януковича, а созданная и поддерживаемая Западом антикоррупционная вертикаль в лице НАБУ и САП, которую Тимошенко постоянно критиковала (в том числе совсем недавно она призывала голосовать за закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов).

Статья, по которой она проходит (часть 4 ст. 369 УК Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ирония судьбы во всей этой истории заключается в том, что если б Зеленский не участвовал в выборах, то, с вероятностью близкой к 100%, президентом на выборах в 2019 году стала бы Юлия Тимошенко. Это показывали в конце 2018 года все рейтинги. Но Коломойский (ныне сидит в тюрьме) решил поддержать выдвижение лидера "Квартала 95" и тот перетянул к себе голоса Тимошенко, которая, по итогу, не прошла во второй тур.

История не знает сослагательного наклонения. Но в политических кругах довольно распространено мнение, что если б Тимошенко стала президентом, то и нынешней войны бы могло не быть.

Впрочем, сейчас об этом уже рассуждать, конечно, бессмысленно. Однако, если вспомнить распространенное мнение об умение Юлии Тимошенко договариваться с Москвой, то дело против нее может быть в том числе и попыткой "зачистить" украинское политическое поле от любых политиков, которые потенциально могут найти общий язык с РФ.

Однако, ставить окончательно крест на Тимошенко как на политике наверное все ж таки пока не стоит.

Она уже отрицает свою вину, называя это местью со стороны НАБУ. На свободу Тимошенко скорее всего выйдет под залог (если ее вообще будут брать под стражу - пока даже меру пресечения не выбрали). То есть, она по-прежнему будет управлять своей фракцией, а ее присутствие в информполе только увеличится - даже те, кто о ней успел забыть, сразу вспомнят.

Тем более, уже озвученная фабула дела (пыталась перекупить депутатов, чтоб они перешли в ее фракцию и предлагала им деньги за голосование) в общественном сознании не будет восприниматься как столь же тяжкое преступление, как, например, обвинения ближайших друзей и соратников Зеленского (Миндича, Ермака и т.д.) в воровстве на энергетике и оборонке.

Правда, и до коррупционного скандала рейтинг партии Тимошенко, согласно опросам, находился на уровне около 5%. То есть балансировал на грани проходного барьера.

Но это не означало отсутствия у Тимошенко потенциала к росту, если политическая ситуация резко поменялась бы (например, Зеленский объявил бы о своем неучастии в выборах).

У нее было два козыря.

Первый - гипотетический: как писалось выше, это роль переговорщика с Путиным, который мог бы получить лучшие для Украины условия мира, чем нынешние власти.

Второй - практический. С Тимошенко, которая ушла из власти 16 лет назад, связаны ностальгические воспоминания по тем временам "золотых нулевых", когда доходы росли особо быстрыми темпами, Украина выходила из кризиса 90-х, а главными проблемами считался "свиной" грипп и падение курса гривны с 5 до 8 за доллар. И население следило тогда не за сигналами воздушных тревог, а за разборками на ток-шоу регионалов и бютовцев. А коррупционные скандалы того времени выглядят детскими шалостями по сравнению с тем, что происходит сейчас. С той эпохой ассоциируется ещё два политика - Янукович и Ющенко. Но оба сейчас выбыли из украинской политики - один во внешнюю, другой во внутреннюю эмиграцию.

И в активной роли осталась лишь Тимошенко.

И, повторимся, в случае существенных изменений политической ситуации в стране у нее есть шанс ещё раз попытать счастья и пробиться на вершины власти.

А что касается коррупционного скандала, то на Тимошенко он может сказаться менее болезненно, чем на других политиках, так как она, с учетом сказанного выше, примерно соответствует образу "хорошего правителя", сформированного у постсоветского населения еще со времен Брежнева: "сам живет, но и людям жить дает".

Или, как гласит весьма популярный в украинских соцсетях видео-мэм, "Юлька, может, и п@здила гроши, но и людям давала п@здиты. И все жили нормально".

Новые назначения в Кабмин

Сегодня Рада провела крупные кадровые перестановки в правительстве. Утверждены два новых министра - энергетикой будет заниматься бывший министр обороны Денис Шмыгаль, а его пост занял экс-глава Минцифры Михаил Федоров.

Выступая в Раде накануне голосования, он признал существование "проблемы ТЦК" и пообещал что-то с ней сделать.

"Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - заявил Федоров.

После назначения с ним встретился Зеленский и тоже затронул вопрос ТЦК. "Требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - заявил президент.

Правда, из поручения президента не совсем понятно, какие именно "проблемы ТЦК" нужно решать - применение насилия при бусификации, либо, наоборот, ужесточение мобилизации, чтоб увеличить число новобранцев в армии.

Сам Федоров накануне в Раде дал понять, что будет решать проблему уклонистов и дезертиров, а не насилия при мобилизации. По его словам, в розыске по линии ТЦК находятся два миллиона украинских мужчин, у которых есть проблемы с военно-учетными документами. И еще 200 тысяч находятся в СЗЧ.

Отметим, что если сейчас не удастся договориться об окончании войны, и она уйдет в весенне-летнюю кампанию, власть будет вынуждена скорее всего ужесточать мобилизацию. И Федоров здесь, учитывая его опыт работы в Минцифры, может привнести ряд решений, которые неким образом автоматизируют поиск уклонистов (например, отслеживать их по номерам автомобилей или другими способами). Либо вообще прийти к идее рассылки повестки через "Дию" с последующим блокированием для "ухилянтов" государственных сервисов и прочего.