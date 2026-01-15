В четверг, 15 января, в Украине идет 1422-й день войны с Россией.
08:04 В Киеве с утра продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
08:03 Дроны атаковали химзавод "Невинномысский азот" в Ставропольском крае РФ, сообщают местные телеграм-каналы. Также они пишут о взрыве на подстанции в Орске Оренбургской области. После удара в городе пропал свет.
08:00 В Соломенском районе Киева в результате атаки обломки упали на жилой дом, сообщил глава КГВА Ткаченко.
07:39 Во Львове ночью дрон упал на площадь возле памятника Степана Бандеры.
В городе перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт там не курсирует.
