В четверг, 15 января, в Украине идет 1422-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 15 января

08:04 В Киеве с утра продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

08:03 Дроны атаковали химзавод "Невинномысский азот" в Ставропольском крае РФ, сообщают местные телеграм-каналы. Также они пишут о взрыве на подстанции в Орске Оренбургской области. После удара в городе пропал свет.

08:00 В Соломенском районе Киева в результате атаки обломки упали на жилой дом, сообщил глава КГВА Ткаченко.

07:39 Во Львове ночью дрон упал на площадь возле памятника Степана Бандеры.

В городе перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт там не курсирует.