Президент США Дональд Трамп считает, что заключению мирного соглашения препятствует Киев, а не Москва.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - Ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, Украина менее готова к соглашению", - заявил глава Белого дома.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не привели к окончанию войны, Трамп ответил кратко: "Зеленский".

"Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели", - добавил Трамп о Зеленском.

"Комментарии Трампа свидетельствуют о вновь возникшем недовольстве украинским лидером", - пишет Reuters и приводит заявление Зеленского, что он не будет добиваться мира любой ценой.

Трамп также подтвердил свою поездку на форум в Давос и вероятную встречу там с Зеленским.

Напомним, что Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в случае их введения в Украину после завершения боевых действий. А без гарантий поддержки США Великобритания и Франция свои контингенты посылать не хотят.

Также на днях он поддержал законопроект об усилении антироссийских санкций.