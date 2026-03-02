Часть Львова осталась без воды в ходе проведения самовольных земляных работ с селе Домажир Яворовского района.

Об этом заявил мэр Андрей Садовой в своём телеграм-канале.

По его словам, авария не связана с работой коммунальных служб и не вызвана старением коммуникаций. Идут работы по восстановлению, что займёт всю ночь. Правоохранители ищут виновников повреждения критической инфраструктуры.

"Часть Львова сегодня осталась без воды из-за самовольных работ частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире. Авария не связана с работой городских служб или состоянием водопроводных сетей. На месте работают аварийные бригады. Ликвидация последствий идёт непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Для жителей организован подвоз воды – автоцистернами и через установленные ёмкости с наполнением. Город обратился в правоохранительные органы по факту повреждение критической инфраструктуры частной техникой. На месте производят следственные действия", – прокомментировал ЧП градоначальник.

Ранее во Львове произошла крупнейшая авария на водопроводе, после чего нескольких районах несколько дней не было воды.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала атаковать инфраструктуру водоснабжения Украины.