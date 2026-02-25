Соучастницей теракта во Львове может быть 18-летняя харьковчанка. Она вызвала на место взрыва полицию
18-летняя жительница Харькова получила подозрение за вызов полицейских на место теракта во Львове.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Как установило следствие, в январе девушка искала заработок в Телеграме и согласилась выполнить задачи неустановленных лиц. Ей пообещали 100 долларов за вызов полиции на место, где другая подозреваемая установила бомбу.
В ночь теракта харьковчанка анонимно позвонила по телефону "102" и заявила об ограблении магазина на ул. Данилишина во Львове. Девушка сообщила, что видит, как неизвестные ломают защитные конструкции и проникают внутрь магазина. В действительности подозреваемая находилась в Харькове и лгала.
После вызова на Данилишина прибыли полицейские, где были заложены два самодельных взрывных устройства.
Денег за телефонный звонок харьковчанка не получила.
Львовская областная прокуратура сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины о заведомо ложном сообщении о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Ранее мы писали о теракте во Львове, в результате которого после двух взрывов погибла 23-летняя полицейская.
Подозреваемую в преступлении 33-летнюю жительницу Ровенской области Ирину Саветину уже отправили в СИЗО без права внесения залога.