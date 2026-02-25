18-летняя жительница Харькова получила подозрение за вызов полицейских на место теракта во Львове.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Как установило следствие, в январе девушка искала заработок в Телеграме и согласилась выполнить задачи неустановленных лиц. Ей пообещали 100 долларов за вызов полиции на место, где другая подозреваемая установила бомбу.

В ночь теракта харьковчанка анонимно позвонила по телефону "102" и заявила об ограблении магазина на ул. Данилишина во Львове. Девушка сообщила, что видит, как неизвестные ломают защитные конструкции и проникают внутрь магазина. В действительности подозреваемая находилась в Харькове и лгала.

После вызова на Данилишина прибыли полицейские, где были заложены два самодельных взрывных устройства.

Денег за телефонный звонок харьковчанка не получила.

Львовская областная прокуратура сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины о заведомо ложном сообщении о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее мы писали о теракте во Львове, в результате которого после двух взрывов погибла 23-летняя полицейская.

Подозреваемую в преступлении 33-летнюю жительницу Ровенской области Ирину Саветину уже отправили в СИЗО без права внесения залога.