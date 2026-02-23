В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции (АЗС).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по взрыву в Николаеве проверяется версия о теракте.

"Только что были первые доклады правоохранителей по взрыву в Николаеве. Пострадали работники Национальной полиции – семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В прокуратуре уже заявили, что на месте взрыва в Николаеве взорвалось самодельное устройство. Ведомство рассматривает взрыв как теракт.

Тем временем местные телеграм-каналы опубликовали видео первых минут после взрыва на АЗС. В ролике можно заметить получивших ранения полицейских.

Ранее во Львове произошел взрыв, в результате которого погибла полицейская.

Подозреваемую в теракте во Львове 33-летнюю жительницу Ровенской области Ирину Саветину уже отправили в СИЗО без права внесения залога.