Галицкий суд Львова избрал меру пресечения подозреваемой в теракте во Львове Ирине Саветиной. Женщину отправили в СИЗО без права внесения залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По словам Саветиной, у нее не было причины совершать преступление. Во время разговора с журналистами она сказала, что сожалеет о содеянном и не понимала, какие возможны последствия ее действий, ведь она не знала о бомбе, а просто следовала указаниям куратора. О том, что с ней связывался куратор из России, она узнала только после теракта. Саветина сообщила, что он представился Марком.

"Он был по видеосвязи. А когда я поняла, что что-то не так, я позвонила Марку и сказала, что не буду этого делать. Я поднялась в квартиру, мне подогнал этот Даниил и сказал: "Мы все о тебе знаем, о твоих кредитах, где живет твоя мама", - сказала Советина.

33-летняя жительница Ровенской области принесла извинения перед всеми пострадавшими от теракта и расплакалась.

Между тем прокуратура также сообщила о задержании еще одной подозреваемой по резонансному делу: это жительница Харьковской области, которая могла активировать детонатор для совершения теракта. Сейчас её допрашивают.

Напомним, теракт произошел во Львове в ночь на 22 февраля, в результате погибла полицейская, 25 человек были ранены.

Саветину очень быстро задержали по горячим следам.