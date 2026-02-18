В ночь на сегодня около 01:15 произошел взрыв в здании ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области. СБУ квалифицировала происшествие как террористический акт.

О взрыве сообщили местные телеграм-каналы. А жители Коломыи стали писать в соцсетях о том, что ночью слышали громкий взрыв со стороны ТЦК.

По данным телеграм-каналов, в пострадавшем помещении вынесло окна. В результате инцидента нет пострадавших.

Как пишут украинские СМИ, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины о террористическом акте. Вместе с Нацполицией сотрудники СБУ устаноавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы не раз сообщали о взрывах в зданиях военкоматов. Так, в ноябре в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы произошёл взрыв. Тогда один человек погиб, ещё один был ранен.

А год назад возле здания центра комплектования Вооруженных сил в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. В результате был ранен военком. Вскоре СБУ вместе с Национальной полицией задержали троих молодых украинцев по подозрению в подрыве.