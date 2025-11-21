В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Одессы произошёл взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что один человек погиб, ещё один — ранен.

"На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным источников "Страны" в полиции, взрыв произошел в Пересыпском РТЦК. По предварительной информации, взрыв устроил один из доставленных туда с улицы бусифицированных.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Одесский областной военкомат также подтверждает информацию, что в Пересыпском РТЦК взорвалось устройство, которое было в личных вещах мобилизованного.

Этот гражданский и погиб, а один военком ранен.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии произошла стрельба в ТЦК. По данным СМИ, доставленный туда принудительно мужчина потребовал отпустить его и пригрозил применить оружие, а после отказа выстрелил в военкомов. В результате инцидента были ранены двое сотрудников военкомата.

А в Никополе Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК еще во время проверки документов, после чего скрылся.