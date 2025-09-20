В Кировоградской области мужчина стрелял по патрульным во время проверки документов. Ранены двое полицейских
В Кировоградской области неизвестный мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов. Ранены двое полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.
Инцидент произошёл в селе Песчаный Брод Новоукраинского района.
В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции получил ранение в живот, его напарник – в руку.
Правоохранителями региона начата специальная операция, проводятся мероприятия по задержанию нападавшего.
Ранее под Одессой мужчина на мопеде застрелил полицейского после остановки для проверки документов.
Также мы сообщали, что в ходе мобилизационных мероприятий на Волыни мужчины стреляли в военкомов из травматического оружия.
