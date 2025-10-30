В Кременчуге во время прохождения мужчиной военно-врачебной комиссии (ВВК) произошла стрельба в ТЦК. В результате инцидента ранены двое сотрудников военкомата.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, насильно доставленный в ТЦК мужчина 1972 г. р. потребовал отпустить его и пригрозил использовать оружие, а после отказа выстрелил в военкомов.

Официальную версию инцидента со стрельбой в Кременчуге опубликовал и Полтавский областной ТЦК.

"30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. При оформлении документов и обязательном осмотре, в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время военкомы находятся в больнице, а их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Никополе Днепропетровской области мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся.

Перед этим в Полтавской области застрелили военкома, транспортировавшего мобилизованных. После нападения злоумышленник завладел автоматом убитого и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.