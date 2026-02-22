После теракта во Львове в Офисе президента призвали ограничить доступ к Telegram
Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала ограничить доступ в мессенджер Telegram после теракта во Львове.
Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале замглавы ОП.
"Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах", – заявила Верещук.
По словам Верещук, "враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов".
Она отметила, что произошедшее – это "очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны".
"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", – добавила замглавы ОП.
Напомним, после двух взрывов во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.
Ранее мы разбирались, почему в Украине звучат призывы к запрету Telegram, но власть не торопится этого делать.
Война в Украине продолжается 1460-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 22 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими. В Воздушных силах ВСУ заявили, что 33 ракеты были сбиты.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.