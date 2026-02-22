Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала ограничить доступ в мессенджер Telegram после теракта во Львове.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале замглавы ОП.

"Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах", – заявила Верещук.

По словам Верещук, "враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов".

Она отметила, что произошедшее – это "очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны".

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", – добавила замглавы ОП.

Напомним, после двух взрывов во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Ранее мы разбирались, почему в Украине звучат призывы к запрету Telegram, но власть не торопится этого делать.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими. В Воздушных силах ВСУ заявили, что 33 ракеты были сбиты.

