В окружении предпринимателя Павла Дурова считают, что полная блокировка мессенджера Telegram в РФ неизбежна.

Об этом сообщает российское издание DailyStorm со ссылкой на источник близкий к основателю мессенджера.

"Думаю, что будет [блокировка приложения]. Главный вопрос один - когда. Я ждал этого еще в начале нового года", - заявил источник в комментарии DailyStorm.

По его словам, нынешняя попытка блокировки может быть успешней, чем предыдущая в 2018 году.

Он сказал, что главное отличие от тогдашней блокировки мессенджера в РФ - наличие теперь у российских властей ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые применяются для фильтрации интернет-трафика, блокировки доступа к запрещенному контенту и ограничения работы сервисов, включая VPN.

"В 2018 году блокировки работали по-другому. Там был список, который оператор забирал у РКН и применял фильтры. При этом обязанность оператора была это делать раз в 24 часа. Сейчас все контролируется РКН в реальном режиме времени через ТСПУ", — пояснил эксперт.

Он считает, что Дуров не пойдет на уступки требованиям РФ.

"У вас есть выбор - сотрудничать с РФ и не работать во всем остальном мире. Или не сотрудничать с РФ и работать в остальном мире", - говорит источник.

Ранее российские паблики со ссылкой на источники заявляли, что "Телегу" полностью заблокируют в РФ с 1 апреля.

Напомним, что с прошлой недели работу мессенджера в РФ начали ограничивать, обвиняя его в нарушении российских законов.