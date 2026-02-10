Сооснователь Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал ограничения против своего мессенджера в России.

Соответствующее сообщение Дуров опубликовал в своем телеграм-канале.

"Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию – и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке. Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление", – написал он.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что власти РФ приняли решение о начале замедления работы Telelegram в стране. Позже Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера.

Как мы писали, в России давно обвиняют Telegram в отказе сотрудничать с властями, распространении экстремистского контента и пособничестве преступлениям. В августе прошлого года Роскомнадзор ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность".

В Украине тоже периодически звучат призывы запретить Telegram.