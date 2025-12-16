В России полностью заблокируют видеосервис YouTube в течение года.

Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов.

"YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube", – сказал Свинцов, призвав пользователей и производителей контента переходить на российские видеоплатформы.

Напомним, сейчас в РФ уже замедляют и ограничивают работу YouTube. Если раньше видеосервис медленно работал у 30% пользователей, то теперь ограничения начались у пользователей мобильных операторов.

Ранее мы писали, что в России уже запрещены многие западные соцсети, а также ограничена работа мессенджеров.

А на днях в РФ власти пригрозили полным запретом мобильного приложения WhatsApp. В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp "продолжает нарушать законодательство РФ, а платформу используют террористы".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.