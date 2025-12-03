В России заблокировали популярную игровую платформу Roblox, обвинив ее в распространении экстремистских материалов и пропаганде ЛГБТ.

Об этом сообщает Роскомнадзор.

"Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх", - говорится в сообщении.

Также Роскомнадзор заявляет, что в Roblox много педофилов, который знакомятся с детьми, выманивают у них интимные фото и приглашают встретиться вживую.

Напомним, что в РФ уже запрещены многие западные соцсети, а также ограничена работа мессенджеров.

А на днях в России власти пригрозили полным запретом мобильного приложения WhatsApp. В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp "продолжает нарушать законодательство РФ, а платформу используют террористы".

Перед этим в России были зафиксированы перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram: пользователи из разных регионов жаловались на невозможность отправлять сообщения и загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре это объяснили "наплывом мошенников".