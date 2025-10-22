По всей России перестали работать мессенджеры WhatsApp и Telegram - СМИ
В России снова ограничили работу мессенджеров WhatsApp и Telegram. Приложение Telegram не работает по всей России.
Об этом сообщают российские паблики.
По словам пользователей из разных регионов, они не могут отправлять сообщения и загружать медиа.
Мессенджер не открывается ни на компьютерах, ни на телефонах. Количество жалоб продолжает быстро расти.
Роскомнадзор объяснил это "наплывом мошенников", которые занимаются в этих мессенджерах обманом и вымогательством денег, а руководство платформ не соблюдает российские законы и не идёт на контакт с правоохранителями.
По данным российских пабликов, сбои зафиксированы как минимум в 20 регионах РФ. Больше всего это затронуло юг РФ - Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Адыгея и Ставрополье.
Однако проблемы есть и в Москве, Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале и в Сибири.
Напомним, что Роскомнадзор объявил об ограничении в России интернет-звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался против полного запрета Telegram и WhatsApp в РФ.