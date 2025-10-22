В России снова ограничили работу мессенджеров WhatsApp и Telegram. Приложение Telegram не работает по всей России.

Об этом сообщают российские паблики.

По словам пользователей из разных регионов, они не могут отправлять сообщения и загружать медиа.

Мессенджер не открывается ни на компьютерах, ни на телефонах. Количество жалоб продолжает быстро расти.

Роскомнадзор объяснил это "наплывом мошенников", которые занимаются в этих мессенджерах обманом и вымогательством денег, а руководство платформ не соблюдает российские законы и не идёт на контакт с правоохранителями.

По данным российских пабликов, сбои зафиксированы как минимум в 20 регионах РФ. Больше всего это затронуло юг РФ - Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Адыгея и Ставрополье.

Однако проблемы есть и в Москве, Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Напомним, что Роскомнадзор объявил об ограничении в России интернет-звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался против полного запрета Telegram и WhatsApp в РФ.