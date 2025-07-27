В России с 1 августа могут заблокировать мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы. Об этом написала российская журналистка Анастасия Кашеварова, однако источник своей информации она не называет.

По ее словам, социальный менеджер WhatsApp является "мессенджером мошенников, вербовщиков и ВСУ".

Из-за его использования внутри РФ якобы происходили утечки маршрутов журналистов и военных на фронте, что приводило к потерям.

"Все читается и прослушивается", - утверждает Кашеварова.

При этом в Государственной думе опровергли сообщения о якобы предстоящей блокировке с 1 августа.

Глава комитета по информационной политике Сергей Боярский назвал эту информацию "нелепым вбросом".

Напомним, что в поручении главы РФ Владимира Путина говорилось о том, что в России могут ввести ограничения на работу коммуникативных приложений из "недружественных государств". Российское правительство должно подготовить соответствующие предложения до 1 сентября.

Ранее "Страна" уже писала о слухах о возможной блокировке WhatsApp и Telegram в России в связи с появлением "государственного" мессенджера.

При этом к 1 сентября в РФ должны будут также создать национальный мессенджер. В законе говорится, что за запуск и работу мессенджера будет отвечать компания, которую определит правительство.