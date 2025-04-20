Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон раскритиковал популярный мессенджер WhatsApp.

Видеоролик с обращением политика распространяют различные СМИ.

По словам экс-премьера Британии, из-за мессенджера в западных странах падает рождаемость.

"Мы стали проводить больше времени в группах WhatsApp, часто с катастрофическими последствиями. И мне говорят, что молодые люди, поколение Z, миллениалы, кто угодно, проводят так много времени в социальных сетях, что больше не ходят на вечеринки", - удивляется Джонсон.

Он отметил, что молодежь сократила потребления алкоголя, в сравнении с предыдущими.

"Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости. WhatsApp убивает западную цивилизацию", - заявил экс-премьер.

Напомним, в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния заявляли о том, что в 2024 году смертность в Украине превысила рождаемость в 2,8 раза.

При этом, согласно данным ЦРУ, в Украине самый высокий уровень смертности в мире и самый низкий показатель рождаемости.