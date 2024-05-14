К 2040 году смертность в США превысит рождаемость, и без хорошего притока мигрантов население страны начнет сокращаться.

Об этом говорится в отчете Управления Конгресса США по бюджету от 13 мая. Это федеральное учреждение в составе законодательного органа предоставляет конгрессменам экономическую информацию, оценки и прогнозы.

Авторы документа также считают, что совокупный государственный долг Соединенных Штатов в 2054 году достигнет 172% ВВП, а федеральная задолженность в ближайшие десять лет составит 116%.

При этом еще в минувшем году управление прогнозировало, что объем госдолга к 2053 году достигнет 181% ВВП. В документе поясняется, что эксперты решили сократить ожидаемый показатель в связи с принятыми администрацией президента Джо Байдена шагами по стабилизации американской экономики.

Ранее мы писали, что смертность в Грузии превышает рождаемость: в 2023 году в стране умерли на 2 542 человека больше, чем родились.

Украинское Минсоцполитики со ссылкой на данные Института демографии сообщило, что в ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 миллионов. По оценке института, к 2041 году население Украины может уменьшиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году - до 25,2 миллиона.