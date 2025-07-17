В России могут ввести ограничения на работу коммуникативных приложений из "недружественных государств".

Об этом говорится в поручении главы РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов, передают местные СМИ и паблики.

"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведённого в недружественных иностранных государствах", – говорится в документе.

Российское правительство должно подготовить соответствующие предложения до 1 сентября.

При это профильные СМИ сообщают, что мессенджер Павла Дурова Telegram уже согласовывает регистрацию своего филиала в РФ.

В настоящее время Телеграм официально зарегистрирован на Британских Виргинских островах, при этом штаб-квартира мессенджера расположена в ОАЭ.

Напомним, Путин распорядился создать в РФ национальный мессенджер к той же дате.

Приложение под названием "Max" уже запущено, его можно установить, но формально система всё ещё проходит бета-тестирование.

Ранее "Страна" уже писала о слухах о возможной блокировке WhatsApp и Telegram в России в связи с появлением "государственного" мессенджера.