Всем сотрудникам палаты представителей американского конгресса запретили пользоваться мессенджером WhatsApp от компании Meta.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как пишет издание, Управление кибербезопасности США назвало мессенджер "угрозой для пользователей" из-за "отсутствия прозрачности в том, как он защищает данные пользователей, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием".

При этом вместо WhatsApp законодателям и другим работникам палаты представителей предлагают использовать Teams от Microsoft, iMessage и FaceTime от Apple или Wickr от Amazon и Signal.

Издание отмечает, что в Meta выразили свое несогласие с этим решением "в самых резких выражениях", заверив, что платформа WhatsApp обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем все остальные разрешенные сервисы.

Напомним, вчера мы писали, что в ЕС опасаются слежки американцами за конфиденциальными данными европейцев.

Также недавно иранское государственное телевидение призвало граждан удалить из программ на гаджетах WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче данных Израилю.