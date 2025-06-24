Работникам палаты представителей США запретили пользоваться WhatsApp
Всем сотрудникам палаты представителей американского конгресса запретили пользоваться мессенджером WhatsApp от компании Meta.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как пишет издание, Управление кибербезопасности США назвало мессенджер "угрозой для пользователей" из-за "отсутствия прозрачности в том, как он защищает данные пользователей, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием".
При этом вместо WhatsApp законодателям и другим работникам палаты представителей предлагают использовать Teams от Microsoft, iMessage и FaceTime от Apple или Wickr от Amazon и Signal.
Издание отмечает, что в Meta выразили свое несогласие с этим решением "в самых резких выражениях", заверив, что платформа WhatsApp обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем все остальные разрешенные сервисы.
Напомним, вчера мы писали, что в ЕС опасаются слежки американцами за конфиденциальными данными европейцев.
Также недавно иранское государственное телевидение призвало граждан удалить из программ на гаджетах WhatsApp, обвинив мессенджер в передаче данных Израилю.