США имеют техническую возможность отключить Европу от интернета, а территория ЕС имеет "фатальную уязвимость", так как практически полностью зависит от американских облачных сервисов.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, возможность отрубить интернет Европе обусловлена "почти полной зависимостью от американских поставщиков облачных услуг", которые являются "жизненной силой интернета". Причем всего три американских гиганта - Amazon, Microsoft и Google - занимают более двух третей рынка ЕС. В то же время доля Европы на мировом рынке микропроцессоров сократилась до 10%.

Некоторые европейские комментаторы уже давно утверждают, что из-за такой зависимости американские агентства могут шпионить за конфиденциальными данными европейцев.

Теперь же появились "реальные опасения", что США способны использовать свое технологическое доминирование в качестве оружия для оказания влияния за рубежом.

"Не знаю (отключит ли Дональд Трамп облачные сервисы в Европе - Ред.) Но я никогда не ожидал, что США будут угрожать отобрать Гренландию. Это безумнее, чем закрыть облако", - сказал гендиректор австрийской облачной компании Anexia Александер Виндбихлер.

"Мысль, что он (Трамп - Ред.) может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам ЕС, уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад", – вторит ему руководитель аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

Еще до прихода Трампа к власти в Южной Корее возмутились возможной слежкой со стороны США.

А до войны в Украине выходила книга о тотальной слежке с помощью американской соцсети Facebook.