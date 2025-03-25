Агенты искусственного интеллекта (ИИ) имеют шансы заменить привычный интернет.

Об этом пишет ресурс Business Insider со ссылкой на аналитиков Bernstein.

Издание отмечает, что некоторые аналитики назвали 2025-й годом агентов ИИ – персонализированных цифровых помощников, которые могут взаимодействовать с пользователями, проводить исследования, собирать информацию, курировать контент и т.д.

Как утверждают аналитики Bernstein, "если агенты ИИ действительно станут полезными, интернет погрузится во тьму".

Веб-сайты и приложения не исчезнут, но потребители перестанут посещать их напрямую, поскольку будут получать доступ к информации, контенту и виджетам через помощника ИИ, который станет "агрегатором агрегаторов", говорят аналитики. Если агент ИИ сможет, например, вызвать такси, пользователям не понадобится открывать приложение для заказа поездки, утверждают они.

Агенты ИИ, представляющие пользователей, станут новым прямым каналом, который технологические компании будут использовать для связи с потребителями. Все остальные поставщики будут направляться через этот новый цифровой шлюз и, вероятно, должны будут платить какой-то сбор – так же, как Google зарабатывает на поисковой рекламе, а Apple – на комиссиях в App Store, пишет Business Insider.

Крупные технологические компании и стартапы уже сейчас сражаются за контроль над этим перспективным сегментом ИИ-рынка. В конце января OpenAI представила ИИ-агента Operator, который использует веб-браузер для выполнения действий от имени пользователей, например, бронирования билетов или покупки продуктов.

Ключевой момент заключается в том, что теперь взаимодействие идёт напрямую между ИИ-агентом и пользователем, тогда как раньше приходилось прибегать к поиску Google. В будущем Google может стать всего лишь одним из многих сервисов, доступных в экосистеме агентов ИИ, которую разрабатывает OpenAI.

Напомним, недавно в Китае представили искусственный интеллект Manus, который способен выполнять более сложные задачи, чем привычные ИИ-помощники.

Manus позиционируется как первый по-настоящему автономный ИИ-агент. Он может планировать поездки, включая составление детализированных маршрутов, подбор транспорта и отелей, просматривать и анализировать резюме, оценивать ситуацию на фондовом рынке, предлагая потенциальные инвестиционные решения, создавать веб-сайты и разрабатывать программный код по заданному описанию.

Кроме того, Manus может автоматически находить и обрабатывать информацию в интернете без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя.

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