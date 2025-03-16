В Китае представили искусственный интеллект Manus, который способен выполнять более сложные задачи, чем привычные ИИ-помощники.

В отличие от традиционных чат-ботов, таких, как ChatGPT, Manus самостоятельно анализирует запрос, определяет последовательность действий и выполняет их без необходимости давать ему пошаговые инструкции.

Поэтому Manus позиционируется как первый по-настоящему автономный ИИ-агент. Он может планировать поездки, включая составление детализированных маршрутов, подбор транспорта и отелей, просматривать и анализировать резюме, оценивать ситуацию на фондовом рынке, предлагая потенциальные инвестиционные решения, создавать веб-сайты и разрабатывать программный код по заданному описанию.

Также Manus может автоматически находить и обрабатывать информацию в интернете без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя.

ИИ-бот вызвал крупный ажиотаж в отрасли, многие ринулись тестировать сервис, который пока доступен только по приглашению. Пока первые пользователи столкнулись с рядом проблем со скоростью работы сервиса и зависаниями.

При этом наблюдатели уверены, что Manus - это в любом случае новый этап в развитии ИИ. Хотя Manus еще далек от совершенства, его концепция автономных ИИ-агентов может изменить представления о будущем технологий.

Презентация Manus (на видео) вызвала споры о том, сможет ли Китай с помощью таких проектов, как Manus и DeepSeek, потеснить США в сфере искусственного интеллекта (подробнее о "революции Deep Seek" мы писали в отдельном материале).