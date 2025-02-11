США и Великобритания не стали подписывать декларацию об открытом, инклюзивном и этичном искусственном интеллекте, принятую по итогам международного саммита в Париже по ИИ, который начал работу вчера и завершается сегодня. В мероприятии принимают участие приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании.

Об этом сообщает AFP.

В итоговом документе сказано, что ИИ должен быть "открытым, инклюзивным, прозрачным, этичным, безопасным, надежным и заслуживающим доверия", а страны обязуются "обеспечивать устойчивость ИИ ради людей и планеты".

Причины отказа Вашингтона и Лондона ставить подписи под декларацией пока не известны. В Париже рассчитывают, что они все-таки подпишут документ позднее.

Ранее СМИ сообщали, что вокруг финального текста саммита по ИИ разразились серьезные споры. В частности, США выражали недовольство формулировкой, содержащей слова "устойчивый и инклюзивный ИИ". В Лондоне же отмечали, что декларация должна "полностью соответствовать интересам Британии". Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл заявлял, что США в вопросе ИИ являются "силой, которую нельзя игнорировать", и что Лондон настороженно относится к подписанию декларации без одобрения США.

Напомним, в первый день на должности Дональд Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов.

Между тем после появления китайской нейросети DeepSeek появились признаки того, что США теряют монополию на ИИ.