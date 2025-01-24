Разработчик бота ChatGPT, компания OpenAI, представила свой первый ИИ-агент Operator, который способен взаимодействовать с сайтами как человек.

Об этом говорится на сайте компании.

Пользователь может попросить его выполнить какую-то задачу, например, заказать продукты онлайн или забронировать столик в ресторане. Operator откроет облачный браузер и начнет выполнять в нем нужные для этого действия, имитируя работу мыши и клавиатуры.

Если надо будет ввести персональные данные, например логин, или агент застрянет, то он переключит управление на пользователя. Или человек сам может в любой момент взять на себя контроль над процессом.

В настоящее время Operator доступен только для пользователей ChatGPT Pro в США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал крупнейший в истории США проект по развитию искусственного интеллекта StarGate, стоимостью 500 миллиардов долларов.

А американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу этого года.