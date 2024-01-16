Один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта, компания OpenAI намерена бороться во всем мире со связанной с выборами дезинформацией. Для этого компания кроме прочего запретила своим клиентам использовать инструменты ChatGPT и Dall-e в политических целях.

Об этом сообщает The Verge.

В частности, OpenAI намерена использовать криптографию для кодирования происхождения изображений, сгенерированных Dall-e 3. Это позволит платформе лучше обнаруживать созданные ИИ изображения, чтобы помочь избирателям оценивать достоверность определенного контента.

Также пользователям, включая разработчиков ChatGPT и Dall-e, запрещено использовать инструменты OpenAI, чтобы генерировать дипфейки, выдавать себя за кандидатов или местные органы власти, для проведения кампаний или лоббирования, а также для препятствования голосованию.

В OpenAI заявили, что пользователи ChatGPT начнут видеть новости со всего мира в реальном времени с указанием авторства и ссылками. А когда пользователи будут задавать процедурные вопросы, связанные с голосованием, их станут направлять на официальный ресурс голосования CanIVote.org.

В OpenAI отметили, что оценка мер, если они окажутся успешными, поможет внедрить другие стратегии.

Издание The Verge отмечает, что эффективность таких мер вызывает вопросы.

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