Через полгода 90% кода будет писать искусственный интеллект (ИИ), а через год - и все 100%.

Об этом на форуме "Совет по международным отношениям" заявил Дарио Амодей, CEO нейросети Claude, которая считается одной из лучших в написании кода.

По мнению Амодея, уже через три-шесть месяцев 90% программного кода будет генерировать ИИ.

"У меня есть изрядная доля беспокойства по этому поводу. Если я посмотрю на кодирование, программирование, которые являются одной из областей, где ИИ делает наибольший прогресс, то мы обнаруживаем, что мы не так уж далеки от мира, где, как я думаю, через три-шесть месяцев мы будем там, где ИИ будет писать 90% кода", - сказал Амодей.

По его мнению, уже через 12 месяцев мир всерьез может оказаться в ситуации, когда ИИ будет писать полностью весь код.

Напомним, недавно китайская модель искусственного интеллекта от стартапа DeepSeek впервые обошла ChatGPT, став самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store. Модель также вызвала панику по всей Кремниевой долине.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может стать умнее человека уже к концу следующего года.