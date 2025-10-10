Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров поставил свой пост про "конец свободного интернета" плашкой у некоторых пользователей приложения.

Об этом пишут в соцсетях, публикуя соответствующие скриншоты.

В Сети обратили внимание, что чаще это уведомление появляется у пользователей с европейскими сим-картами.

Сам Дуров в своем посте написал, что началось массовое сворачивание свобод в Сети и уголовное преследование тех, кто пытается воспользоваться возможностью свободно выразить свое мнение.

"У нашего поколения нет времени, чтобы спасти свободный Интернет, который создали для нас наши родители. То, что некогда было обещанием свободного обмена информацией, превращается в самый могущественный инструмент контроля", - пишет основатель Telegram.

При этом ранее мы писали, что компания-разработчик мессенджера Телеграм отвергла слухи о том, что власти США получили удалённый доступ к серверам приложения

В Кремле же заявляли, что переписки в любых мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб.