Обмен информацией в любых мессенджерах "абсолютно прозрачен" для спецслужб.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, фрагмент его интервью публикуют политические телеграм-каналы.

"Мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют их, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб, конечно", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выступил против запрета Telegram и WhatsApp на территории России.

"Я считаю, что Телеграм и Вотсап должны остаться в России. У Max (национального мессенджера РФ - Ред.) должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убеждён", – сказал спикер Кремля после того как Роскомнадзор объявил об ограничении интернет-звонков через иностранные приложения.

Напомним, с сентября на все смартфоны, продаваемые в РФ, предустанавливается мессенджер Max, выходящий на госреестры.

Как мы также сообщали, основатель IT-компании "Мета" заявил, что у спецслужб США есть "куча способов" читать сообщения в мессенджерах.

"Кто-то вроде АНБ или ЦРУ, вероятно, имеют способы сделать это... Куча способов", – заявил Марк Цукерберг.