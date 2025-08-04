Недавно запущенный в РФ национальный мессенджер Max задумывается, как аналог китайского чата WeChat. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Помимо обмена сообщениями и загрузки постов, пользователи WeChat могут оплачивать счета на коммунальные услуги, бронировать билеты, совершать платежи за товары и услуги, даже подавать заявления о браке и разводе. РФ следует аналогичной модели.

Мессенджер Max, который с сентября обяжут предустанавливать на все смартфоны проданные в России, связан с другой программой - Госуслуги.

"Это приложение будут делать настолько неотъемлемой частью повседневной жизни людей, чтобы избегать его стало невозможно. Весь смысл этого в том же, почему Китай использует WeChat: чем больше информации вы сможете собрать о своих гражданах, тем лучше", - говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Филлип Дитрих.

При этом новый закон предписывает, что госуслуги должны предоставляться через Max.

Отмечается, что чиновникам всех уровней предписано установить приложение. Также использование Max уже тестируется в школах для общения преподавателей с учениками и родителями.

Напомним, недавно российская журналистка заявила, что с августа в России могут заблокировать мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы.