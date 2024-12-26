Американский технологический гигант Apple объяснил, зачем удалил приложений независимых СМИ и VPN-сервисов из App Store в России. В компании заявили, что это было сделано из-за необходимости соблюдать российские законы и стремления продолжать предоставлять свои услуги на территории РФ.

Об этом сказано в ответе компании Apple на запрос организации "Репортеры без границ", обвинившей техногиганта в пособничестве российской цензуре.

Летом корпорация Apple удалила из российского подразделения магазина App Store приложения минимум четырех VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок: Proton VPN, Red Shield VPN, NordVPN и Le VPN. А осенью пользователи обнаружили, что Apple скрыла в приложении "Подкасты" для клиентов в России новостное шоу "Что это было?" русской службы BBC, а также подкасты радио "Эхо Москвы" и издания The Insider.

В ответе "Репортерам без границ" представители Apple заявили, что их действия обусловлены как юридическими ограничениями, предусмотренными российским законодательством, так и задачей "поддерживать демократические принципы".

"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - говорится в ответе Apple.

Напомним, что без VPN в РФ уже не работают Viber и YouTube. Последний, по данным СМИ, был заблокирован из-за лоббирования интересов собственных площадок "Газпромом-медиа".

Ходят слухи о скорой блокировке в России и мессенджера WhatsApp.